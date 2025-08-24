Ünlü dağcı Nagovitsina, 12 Ağustos'ta başladığı 7.439 metrelik tırmanış sırasında ayağını kırdı. O tarihten bu yana 10 günü aşkın süredir -23 derecelik dondurucu soğukta, az yiyecek ve suyla yaşam mücadelesi veriyordu.

Son olarak üç gün önce drone görüntülerinde hareket ederken görülen Nagovitsina'ya İtalyan dağcı Luca Sinigaglia tarafından çadır, uyku tulumu, yiyecek, su ve ocak ulaştırılmıştı. Ancak bu yardımı götüren Sinigaglia, aşırı oksijen yetersizliği ve donma sonucunda hayatını kaybetti.

"BU KADAR SÜRE HAYATTA KALMAK İMKANSIZ"

Defalarca yapılan kurtarma girişimleri hem tırmanışla hem de helikopter desteğiyle sonuçsuz kaldı. Kırgızistan Savunma Bakanlığı'na ait Mi-8 tipi helikopter ise kurtarma sırasında düştü. Ardından gönderilen başka bir helikopter de sıfır görüş nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı.

Son umut olarak zirveye tırmanmaya çalışan ekibin başındaki dağcı Vitaly Akimov ise helikopter kazasında yaşadığı sakatlık nedeniyle tırmanışa devam edemedi. Kurtarma ekibi, Natalia'ya sadece 1.100 metre kala geri dönmek zorunda kaldı.

Kurtarma lideri Dmitry Grekov, "Onu 12 Ağustos'tan bu yana zirvede düşünün. Bu kadar süre hayatta kalmak imkansız. Gerçekçi değil" diyerek umutların tükendiğini söyledi.

EŞİNİ DAĞDA YALNIZ BIRAKMAMIŞTI

Natalia Nagovitsina, daha önce de trajik bir olayla dünya gündemine gelmişti. 2021'de eşi Sergei Nogovitsin ile Khan Tengri Dağı'na tırmanış sırasında eşi felç geçirince inmeyi reddetmiş, onun yanında kalmıştı. Sergei ise yardım ulaşamadan hayatını kaybetmiş, cansız bedeni bulunamamıştı.

Natalia, mucize eseri kurtulmuştu. Bir yıl sonra eşinin anısına dağa tekrar tırmanıp anı plaketi yerleştiren Natalia, "Sevginin ve fedakarlığın" sembolü olarak anılmıştı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı, Zafer Zirvesi'ndeki kurtarma operasyonunun resmi olarak sonlandırıldığını duyurdu.

Dağcı Natalia Nagovitsina'nın akıbeti ise belirsizliğini koruyor...