Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Meşeli Mahallesi'nde besicilik yapan ailesine destek olan Tuncer Tolip'in bir kuzusunun ayağına kaya düştü. Bunun üzerine kuzuyu kendisi tedavi etmeye çalışan besici başarılı olamadı. Bunun üzerine Tolip, Ortahisar ilçesindeki veteriner hekime gitti. Veteriner bacağın kırılan bölümüne platin takılmasını tavsiye etti. Tolip, kuzuyu kesmek ya da satmak yerine tedavi ettirdi.

Bacağına 15 santim platin takılan kuzunun pansumanını da özenle yapan Tolip, aradan geçen 40 günde hayvanın eskisi gibi yürümesini sağladı. Tolip, şunları söyledi:

"Önceliğimiz maliyet olmadığı için bu yöntemle işlemimizi uygulamış olduk. Kuzumuz platin sayesinde şu anda eskisi gibi yürüyebiliyor. Emeğimizin karşılığını aldığımız için mutluyuz."

"Tedaviye olumlu cevap verdi. Şükürler olsun yanımızda duruyor. İlerleyen süreçte satar mıyız, çok düşünmüyoruz. Diğer hayvanlara göre bizim için daha kıymetli oldu."