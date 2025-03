Güzel ve başarılı oyuncu, muhabirlerin “14 Şubat gibi özel günlerin sizin için bir anlamı var mıdır?” sorusuna şu dikkat çeken cevap verdi:

İşçil her günün insnaı olduğu söyleyerek, “Benim için özel günler çok da özel değil. Anneler Günü, Babalar Günü, Sevgililer Günü gibi. Ben her günün insanıyım. Ben her gün hediyelere boğulmalıyım. Kimse yok ama.” açıklamasında bulundu.

İşçil, uzun zamandır bir projede yer almamasına yönelik ise şu ifadeleri kullandı: “Para için beğenmediğim ve yer almak istemediğim bir projede olmam. Tabii ki hepimiz para kazanmak için yapıyoruz bu işi ama beğenmem lazım. Yoksa çok para yine verseler yine olmaz. Sonuçta 3-5 bölümde biten bir projede olmak bence kariyerime zarar verir. Ekranda olmayı sevenler kabul ediyor olabilir ama herkesin kendi tercihi bu.” dedi.

Güzel oyuncu, Yunanistan’dan yeni döndüğünü de söyleyerek “Selanik’e gittik ve Atatürk’ün evini dışardan görebildik. Çünkü tadilattaydı.” dedi.