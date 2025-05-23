Uzun süredir sinema ve televizyon projelerinden uzak kalan ve daha önce "Uzun zamandır çalışmıyorum ve aşırı harcamalar yapmıyorum" diyen Bade İşcil geçen haftalarda Bebek'te İETT otobüsüne binerken görüntülenmişti.

Sosyal medyada "Ünlü biri nasıl olur da toplu ulaşım aracı kullanır?" içerikli yorumların yapılmasının ardından İşçil, isyan etmişti: "Neden toplu taşıma kullanmayı veya herkesin alışveriş yapabileceği bir yerden alışveriş yapmam hakir veya tuhaf görüldü anlayamadım? Bir vatandaşın olağan hakları neyse o şekilde yaşamamın aman aman bir durumu olmadığı gibi her zaman insanlığın, doğanın, yaşamın bir parçası oldum ve gururla söylemek isterim ki böyle de devam edeceğim."

Oyuncu önceki gün yine Bebek'te görüntülendi. Rutin yürüyüşünü yerine getiren Bade İşçil, "Sporu ve yürümeyi seviyorum. Sıcak havaya rağmen 5 kilometrelik yürüyüşümü tamamladım" dedi. Ardından evinin yolunu tuttu.