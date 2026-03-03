Dubai International (DXB) ve Al Maktoum International havalimanlarında yaşanan büyük çaplı aksamalar, şehrin en güçlü ekonomik motorunu durdurma noktasına getirdi. Bölgesel gerilimin tırmanması ve hava koridorlarının güvenliğini yitirmesiyle yüzlerce uçuş iptal edildi ya da rota değiştirmek zorunda kaldı.

GÜNDE 270 BİN KİŞİYİ AĞIRLIYORDU

2026 yılına 3 Ocak’ta 324 bin yolcuyla tarihi bir rekorla başlayan Dubai havalimanı, bugünlerde sessizliğe gömülmüş durumda. Günde ortalama 270 bin kişiyi ağırlayan bu dev tesisin devre dışı kalması, Dubai’nin küresel ticaret ve turizm ağına vurulmuş en büyük darbelerden biri olarak nitelendiriliyor.

DAKİKADA 1 MİLYON DOLAR KAYIP KAPIDA

Resmi yetkililerin uyarılarına göre, havalimanının plansız bir şekilde kapanması; havayolları, kargo taşımacılığı, turizm ve yerel işletmeler üzerindeki zincirleme etkilerle birlikte dakikada 1 milyon dolarlık bir kayba yol açabiliyor. Bir günlük tam felç halinin ekonomik maliyetinin 1 milyar doları aşabileceği belirtiliyor.

Havalimanı gelirleri sadece biletlerden ibaret değil. Uzmanlar, her yolcunun havalimanı tesislerinde (Duty-free, restoranlar ve konaklama) ortalama 40 ila 70 dolar harcadığını hesaplıyor. Bu da sadece terminal içi harcamalarda günlük 10-18 milyon dolarlık nakit akışının buharlaşması anlamına geliyor.

KÜRESEL TİCARET VE HAVACILIK TEHDİT ALTINDA

Dubai, Avrupa, Afrika ve Asya arasındaki en kritik aktarma noktası konumunda. Emirates havayollarının günlük yaklaşık 100 milyon dolarlık geliri risk altındayken, oteller, alışveriş merkezleri ve restoranlar da transit yolcu eksikliğinden doğrudan etkileniyor.

Ayrıca Dubai’nin gayrimenkul piyasası da bu krizden nasibini alıyor. 2025 yılında günlük ortalama 1,8 milyar Dirhamlık (yaklaşık 490 milyon dolar) işlem hacmine ulaşan emlak sektöründe, jeopolitik belirsizlik nedeniyle yatırımcıların temkinli bir bekleyişe geçtiği gözlemleniyor.