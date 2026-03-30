27 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesi, sadece hız sınırı ve cep telefonu kullanımı gibi ihlalleri değil, araç içi teknik donanımları da mercek altına aldı.

Yapılan değişiklikle beraber, özellikle yeni nesil araç sahiplerinin farkında olmadan ihlal edebileceği teknik eksiklikler, trafik denetimlerinde cezai işleme tabi tutulacak.

ZORUNLU TEÇHİZAT LİSTESİ

Karayolları Trafik Kanunu’nun 1 sayılı cetvelinde detaylandırılan maddelere göre; otomobilden kamyona, minibüsten tehlikeli madde taşıyan araçlara kadar geniş bir yelpazede tüm ticari ve hususi taşıtların bagajında belirli ekipmanların eksiksiz bulunması şart koşuldu.

Yönetmelik uyarınca araçlarda bulundurulması gereken malzemeler:

-Kriko ve bijon anahtarı,

-Dış ışık donanımı için yedek ampul,

-Pense ve tornavida,

-Seyyar lamba veya el feneri,

-Karlı ve buzlu havalar için bir çift patinaj zinciri,

-Yangın söndürme tüpü ve çekme halatı.

2026 YILI CEZA MİKTARLARI

Trafik denetimlerinde bu malzemelerin eksik olduğunun tespit edilmesi durumunda, Karayolları Trafik Kanunu’nun 31/1-a maddesi uyarınca işlem yapılıyor.

İlgili kanun maddesi uyarınca; "Özelliklerine ve cinslerine göre, Yönetmelikte nitelik ve nicelikleri belirtilen gereçleri, araçlarda bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak" fiilini işleyenlere 1246 lira idari para cezası kesiliyor.

Sürücüler, cezayı tebliğ tarihinden itibaren belirlenen süre içerisinde erken öderse %25 indirimle 934,5 lira ödeme yapabiliyor.

Maddi yaptırımın yanı sıra sürücü belgesine 10 ceza puanı eklenirken; eğer sürücü araç sahibi değilse, aynı miktar ceza aracın tescil plakasına da uygulanıyor.

YENİ ARAÇ ALANLAR AMAN DİKKAT!

Uzmanlar, özellikle yeni model araç satın alan sürücülerin daha dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

Birçok otomobil üreticisi, yeni nesil araçlarda yer tasarrufu amacıyla yedek lastik (stepne) yerine tamir kiti sunduğu için, fabrikasyon çıkışında araçlara kriko ve bijon anahtarı eklemeyebiliyor.

Kanuni zorunluluk gereği bu parçaların araçta bulunmaması, denetimlerde ceza kesilmesine sebebiyet verebiliyor. Bu nedenle hem sıfır hem de ikinci el araç alımlarında bagaj içeriğinin mevzuata uygunluğunun kontrol edilmesi önem taşıyor.