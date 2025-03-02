Bağcılar Belediyesi, ramazan ayı hazırlıklarını tamamladı. İlçedeki camilerde hijyen çalışmaları yapılırken, ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımlar artırıldı. Öte yandan iftar sofralarından kültürel etkinliklere kadar birçok program düzenleniyor.

Ramazan ayı dolayısıyla belediye binası da ışıklarla süslendi. ‘Bağcılar’da Ramazan Paylaşınca Güzel’ sloganı belediye binasının dışında yer alırken binanın zemin katına da ‘Hayırlı Ramazanlar’ ışıklandırmaları yer aldı.Vatandaşların ibadetlerini huzur içinde gerçekleştirebilmeleri için ilçedeki tüm camiler detaylı bir şekilde temizlendi ve gül suyu ile dezenfekte edildi.

‘RAMAZAN’IN HUZURUNU VE COŞKUSUNU HEP BİRLİKTE PAYLAŞALIM’

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, “Biz de önce mesai arkadaşlarımızın, sonra belediyemize gelen kıymetli komşularımızın ve önünden geçen her vatandaşımızın bu manevi iklimi derinden hissetmesini istedik. Bu sebeple belediyemizi ışıklarla donattık, ilçemizin dört bir yanında bu ruhu yaşatmaya gayret ettik. Caddelerimizi ve meydanlarımızı Ramazan’ın simgeleriyle hilallerle ve yıldızlarla süsledik. Diliyoruz ki bu süslemeler sadece gözleri değil, gönülleri de aydınlatsın. Ramazan’ın huzurunu ve coşkusunu hep birlikte paylaşalım istedik. Bu bilinçle Kirazlı Mahallemizdeki etkinlik alanında ailelerimiz ve çocuklarımız için keyifli bir Ramazan ortamı oluşturduk. Ramazan boyunca çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri düzenleyeceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı da unutmadık. Hasta, yaşlı ve engelli kardeşlerimize her gün iftar ve sahur yemeklerini ulaştırıyoruz. Binlerce aileye gıda desteği sunuyor, çocuklarımızın bayrama sevinçle girmesi için kıyafet yardımları yapıyoruz. Hayırseverlerimizin desteğiyle bu yardımları genişleterek daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Ramazan ayı boyunca ilçedeki fırınlarda denetimler sıklaştırıldı. Zabıta ekipleri ve gıda mühendisleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde gramaj, fiyat ve hijyen kurallarına uygunluk denetleniyor. Kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulanıyor ve denetimler Ramazan süresince devam edecek.

Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımlar artırıldı. Bu kapsamda yemek yapacak durumda olmayan hasta, yaşlı ve engelli 700 kişiye her gün iftar ve sahur olmak üzere toplam 40 bin öğün yemek ulaştırılması hedefleniyor. Ayrıca, yaklaşık 6 bin aileye sosyal marketten alışveriş imkanı sağlanırken, ihtiyaç sahiplerine de gıda kolileri ve alışveriş kartları dağıtıldı.

Ramazan Bayramı öncesinde, Hayır Çarşısı aracılığıyla da ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz kıyafet temin edilecek. Ayrıca, hayırseverlerin desteğiyle yetim ve öksüz çocuklara bayram öncesinde kıyafet hediye edilecek.

Bağcılar’da Ramazan etkinlikleri, geleneksel davulcular eşliğinde yapılan yürüyüşle başladı. Kirazlı Mahallesi’nde kurulan etkinlik alanında ünlü isimlerle söyleşiler, tasavvuf müziği dinletileri, Kur’an tilavetleri ve kadınlara özel mukabele programları düzenlenecek.

Çocuklara yönelik hazırlanan etkinlik alanında Bilgi Evleri Çadırı’nda bilim atölyeleri, zekâ oyunları, resim ve boyama etkinlikleri, robotik kodlama atölyesi, VR gözlük deneyimi ve uçuş simülatörü gibi birçok aktivite yer alıyor. Ayrıca, Ramazan’a özel kitap fuarında çeşitli yayınevleri stant açarak çocuklara ve yetişkinlere yönelik kitaplar sunuyor.

Etkinlik alanında pamuk şeker, patlamış mısır, Osmanlı macunu ve salep gibi geleneksel tatlar ziyaretçilere ikram ediliyor. Bu ikramlarla Ramazan’ın dayanışma ve paylaşma ruhu yaşatılırken, nostaljik bir atmosfer oluşturuluyor.”