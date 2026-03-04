Bağcılar ve Güngören gibi bölgelerde 2+1 dairelerin 200 bin dolar bandına çıkmasıyla "Aynı paraya Dubai'den alırım" diyerek yurt dışına yönelen Türkler, bölgedeki savaş atmosferiyle sarsıldı. İran, İsrail ve ABD arasındaki çatışmaların merkezine çekilen Dubai’de gayrimenkul piyasası "bekle-gör" dönemine girdi. Satış işlemlerinin dondurulduğu ve birçok anlaşmanın geri çekildiği Dubai’de, yatırımcılar şimdi milyarlarca dolarlık varlıklarının geleceğini sorguluyor.

REKORLARIN ARDINDAN BIÇAK GİBİ KESİLDİ

Haber Hürriyet'inde yer alan habere göre, Dubai emlak piyasası, roket saldırıları öncesinde tarihinin en parlak dönemini yaşıyordu. 2026 yılı Şubat ayında yaklaşık 17 bin satış işlemiyle 16,5 milyar dolarlık rekor bir hacme ulaşılmıştı. Ancak savaşın patlak vermesiyle alıcılar taleplerini ertelerken, tamamlanan işlem sayısı "bıçak gibi" kesildi. Analistler, kısa vadede büyük fiyat düşüşleri beklenmese de belirsizliğin sürmesi halinde piyasada çok daha keskin hareketlerin görülebileceği konusunda uyarıyor.

TÜRKLER DUBAİ’NİN EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ ALICISI

Son üç yılda Dubai’nin en büyük yatırımcı gruplarından biri haline gelen Türk vatandaşları, 2024 yılında 10 binden fazla konut satın alarak uluslararası alıcılar listesinde ilk 3’e girdi. Genellikle 400-500 bin dolarlık 1+1 daireleri tercih eden Türklerin yanı sıra, lüks segmentte de dev alımlar yapıldığı biliniyor. 2024’te Dubai’nin en pahalı mülklerinden biri olan 130 milyon dolarlık dev penthouse da yine bir Türk yatırımcı tarafından satın alınmıştı.

KRİZDE FIRSAT PENCERESİ OLUŞABİLİR Mİ?

Gayrimenkul uzmanları, yaşanan duraklamanın yeni yatırımcılar için bir "fırsat penceresi" açabileceğini de savunuyor. Jeopolitik krizlerin piyasada geçici bir yumuşama yarattığını belirten analistler, rekabetin azaldığı bu ortamda premium varlıkların daha uygun şartlarda toplanabileceğine dikkat çekiyor. Ancak bu iyimser tablo, çatışmaların yayılmaması ve bölgedeki ekonomik temellerin sarsılmaması şartına bağlı görünüyor.