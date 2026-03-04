ABD-İsrail ve İran hattında çatışmalar 5'inci gününe girerken Orta Doğu'da tansiyon yükselmeye devam etti. İsrail'in ABD ile birlikte İran'a yönelik saldırıları bölgesel savaş endişesini artırdı.

Irak'ta art arda gelen patlama sesleri sonrası ABD'den açıklama geldi. Bölgedeki vatandaşlarına seslenen yetkililer Bağdat'ı terk etmelerini istedi.

ÜLKE KARANLIĞA GÖMÜLDÜ

Irak Elektrik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kesintiye yol açan elektrik sisteminin çökme nedenlerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

SİSTEM TAMAMEN ÇÖKTÜ

Sistemin tamamen çökmesi sonucu devre dışı kalan santrallerin ve iletim hatlarının yeniden devreye alınması çalışmalarına başlandığı duyuruldu.

Ülke genelinde ulusal elektrik yerine ücret karşılığında mahalle jeneratörleri çalışıyor.

ABD-İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 867 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.