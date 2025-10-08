Üç bağımsız milletvekilinin AKP’ye katılacağı iddia edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılının ilk grup toplantısını bugün parti genel merkezinde kapalı gerçekleştirecek. Bağımsız üç milletvekilinin genel merkezde gerçekleşen toplantıda mı yoksa daha sonra mı AKP’ye katılacağı netlik kazanmazken, aynı gün bazı belediye başkanlarının da yine partiye katılabileceği söyleniyor.

AKP’ye katılacağı öne sürülen milletvekillerinin ise geçen Temmuz ayında Gelecek Partisi’nden istifa eden İstanbul Milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin’in olabileceği belirtildi. Üçüncü ismin kim olduğu ise bilinmiyor.

Erdoğan’ın, “2026 yılı reform yılımız olacak” açıklamalarıyla pek çok düzenlemenin de bu çerçevede Meclis’e gelmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu kapsamda milletvekillerine bu dönemin önemine vurgu yapması bekleniyor. AKP uzun süredir çalıştığı ve aralarında yasal düzenleme, idari düzenleme gibi 192 başlıktan oluşan reform başlıklarını da milletvekillerine duyuracağı belirtiliyor.