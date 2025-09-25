Enerjide bağımsızlık söyleminin merkezindeki yerli doğalgaz üretiminde hayaller, üretim kuyularını aşamadı. Bir yandan doğalgazda Rusya’ya bağımlılık sürerken, diğer yandan imzalanan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) anlaşmalarının ardından ABD’nin, Türkiye’nin enerji ithalatındaki hakimiyeti büyüdü. Nitekim dün Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ile dünyanın önde gelen enerji gruplarından Mercuria ve Woodside Energy arasında uzun vadeli sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedarik anlaşmaları imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, anlaşmanın önümüzdeki 20 yıl boyunca toplamda yaklaşık 70 milyar metreküp doğal gaz eşdeğeri ABD kaynaklı LNG tedarikine imkan tanıyacağı bildirildi.

İKTİDAR TERCİHİNİ YAPTI

Enerji politikaları uzmanı Necdet Pamir, Türkiye’nin; Cheniere, Total, Centrica, Total, BP gibi Batı merkezli şirketlerle LNG anlaşmaları imzaladığını hatırlatarak, “İran’la yapılan doğalgaz anlaşmasının yanı sıra Rusya’yla yapılan Mavi Akım’ın da süresi yakında sona erecek. Jeopolitik gerilimleri de düşündüğümüzde iktidar, enerjide tercihini ABD’den yana kullanıyor” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin doğalgazda yaklaşık yüzde 96 oranında dışa bağımlı olduğunu belirten Pamir, “Fiyatlar, anlaşmalara göre değişim gösterse de LNG kabaca yüzde 25 daha pahalı bir enerji kaynağı” bilgisini verdi. Pamir, doğalgaz tüketiminde 2024 itibarıyla ABD’nin payının yüzde 11’e kadar yükseldiğini söyleyerek, “Yeni anlaşmalarla bu oran yüzde 15’in üzerine çıkabilir” tahminini yaptı. 2018-2024 arasında ithalatın 12.5 kat artış göstermesiyle ABD, yakın gelecekte Türkiye’nin doğalgaz pastasındaki en büyük paya sahip üçüncü ülke olabilir.