Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı Büyükköy Mahallesi’nde bin 800 rakımda yetiştirilen coğrafi işaret tescilli Akçadağ armudunun hasadı başladı. Kendine has aromasıyla tanınan bu özel meyve, hem lezzeti hem de sağlık açısından sunduğu faydalarla dikkat çekiyor. Hasadı yapılan armut, bu yıl kilogramı 70 liradan alıcı buluyor.

YÜKSEK RAKIMDA YETİŞEN ÖZEL LEZZET

Yaklaşık 1800 metre yükseklikte yetişen Akçadağ armudu, bölgenin iklim koşulları sayesinde yoğun aroması ve dayanıklılığıyla öne çıkıyor. Coğrafi işaret tescili bulunan bu meyve, Malatya’nın kayısıdan sonra en önemli ürünlerinden biri haline gelmiş durumda.

SAĞLIĞA FAYDALARI İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Armut, yalnızca lezzetiyle değil, sağlığa sunduğu katkılarla da öne çıkıyor.

- Bağışıklığı güçlendiriyor: C vitamini, antioksidanlar ve lif zenginliği sayesinde vücut direncini artırıyor.

- Sindirim sistemini destekliyor: Yüksek lif içeriği kabızlık riskini azaltıyor.

- Kalp ve damar sağlığını koruyor: Potasyum oranı ile tansiyonu dengelemeye yardımcı oluyor.

- Kan şekerini kontrol ediyor: Düşük glisemik indeksiyle şeker hastaları için uygun bir seçenek.

- Cilt ve göz sağlığını destekliyor: Antioksidanlar sayesinde serbest radikallere karşı hücreleri koruyor.

KIŞ SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ

Hasadı yapılan armutlar, taze tüketiminin yanı sıra kurutularak da değerlendiriliyor. Geleneksel yöntemlerle kurutulan Akçadağ armudu, kış aylarında hem atıştırmalık hem de tatlı yapımında sofraların vazgeçilmezi oluyor.