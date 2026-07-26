Ancak güçlü bir bağışıklık sistemiyle sağlıklı bir yaşam sürebiliriz.. Zira bizi başta bakteri, virüs, mantar, parazitler olmak üzere hastalık yapıcı mikroorganizmalardan koruduğu gibi içimizde ortaya çıkan dejenere ve kanserojen hücreleri de ortadan kaldırır.

‘’Güçlü bağışıklık vücudun koruyucu kalkanıdır’’ diyen İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, vücut direncini artırma yollarını şöyle anlattı…

Prof. Dr. Osman Erk

Nasıl evrimleşti?

Biyolojik atalarımızın yüzbinlerce yıl antibiyotik kullanmadan ve aşı olmadan enfeksiyon hastalıklarına karşı korunarak bugünlere kadar geldik.

Yediğimiz besinlerle bağışıklık sistemimiz arasında çok sıkı bir ilişki ve eşgüdüm söz konusudur. Yüzbinlerce yıl çoğunlukla bitkisel besinleri sebzeleri, meyveleri, yeşillikleri, yaprakları, kuruyemişleri ve otları yiyerek evrimleştik. Bu gıdaların içinde bulunan vitamin, mineral, iz element, aminoasit, Omega 3, Omega 6 yağ asitleri ve binlerce fitobesin çok uzun yıllar bağışıklık sistemimizin etkin olmasını sağladı.

Merkezi bağırsaklardır

Bağışıklık hücrelerinin yaklaşık % 70’i sindirim sisteminde yer alır. Bağırsaklarımızda yaşayan faydalı bakteriler (probiyotikler) savunma sisteminin temel taşlarıdır.

Her yiyecek ve içecekle birlikte milyonlarca mikroorganizma ve zararlı toksin vücudumuza alınır.

Midenin asit muhtevası, sindirim enzimleri, probiyotikler, bağırsakları sıvayan mukus tabakası, faydalı bakteriler, IgA ve bağırsak lenf dokusu vücudumuzu dış

dünyanın zararlı unsurlarına karşı ciddi bir bariyer oluşturarak koruma sağlar.

- Geçirgen bağırsak sorunlarına neden olan yanlış gıdalar, çevresel toksinler, alerjik reaksiyonlar, stres, GDO’lu gıdalar, aşırı rafine karbonhidrat ve yağlı yiyecekler, ilaçlar, gereksiz ameliyatlar bağışıklık sistemini uyararak ve meşgul ederek kronik inflamasyona (iltihaplanma) yol açarlar. Kronik inflamasyon (iltihaplanma) obezite, şeker hastalığı, kalp damar hastalıkları, kanser, nörolojik hastalıklar gibi birçok kronik hastalığın temel sebebidir.

- Kronik inflamasyon (iltihaplanma) bağışıklık sisteminin gereksiz yere aktif halde olduğunu gösterir ve aynı zamanda enfeksiyon hastalıklarının sık ve ağır seyretmesine neden olur.

- Vücutta C, D, E vitaminleri ile selenyum, çinko ve magnezyum minerallerinin eksik olması bağışıklığı zayıflatır. Bu nedenle dengeli ve sağlıklı beslenmeliyiz.

İMMÜN SİSTEM

Sağlam olduğu nasıl anlaşılır?

Güçlü bir bağışıklık; sık sık hastalanmamak, mikroplarla karşılaşıldığında hastalığı hafif ve kısa sürede atlatmak, yaraların hızlı iyileşmesi, sürekli yorgunluk hissetmemek ve sağlıklı bir sindirim sistemine sahip olmak gibi belirtilerle anlaşılır.

Vücut direnci nasıl artırılabilir?

- Yediğimiz, içtiğimiz, maruz kaldığımız her şey; stres; fizik egzersiz; sigara; alkol; moral; motivasyon ve diğer birçok unsur bağışıklık sistemini etkiler.

Bağışıklık sistemini desteklemek için verilmesi gereken ilk ilaç sağlıklı besinler, sağlıklı su ve temiz havadır.

- Bağışıklık sistemi görevini yaptığında vücutta serbest radikaller adı verilen toksik bileşikler açığa çıkar ve antioksidan ihtiyacı artar. A, B, C, D vitaminleri; selenyum; çinko ve kaliteli aminoasitler bağışıklık sistemimizin en çok gereksinim duyduğu antioksidan maddelerdir.

- Bir enfeksiyonun ortaya çıkması için maruz kalınan bakteri ve virüs gibi mikroorganizmaların miktarı ve gücü kadar kişinin bağışıklık sisteminin durumu ve tepkisi de çok önemlidir.

Bağışıklığı gücü ve yeterliliği ise kişinin beslenme, moral, vitamin, mineral kapasitesine bağlıdır. Kanser için de aynı şey geçerlidir. Kansere neden olan genetik ve çevresel etkenlerin yanı sıra kişinin bağışıklık sisteminin gücü de hastalığın ortaya çıkmasında son derece önemlidir.

Karmaşık bir işleyişi var

Kemik iliği, lenf bezleri, dalak, timüs bezi, solunum ve sindirim sistemini döşeyen epitelin altındaki lokal lenfoid dokular vücudun bağışıklık sistemini oluşturur.

Bağışıklık sistemi sinir sisteminden sonra en karmaşık işleyişe sahip sistemdir. Hipotalamus gibi beyin bölgeleri, böbreküstü bezi gibi endokrin sistemler tarafından kontrol edilir.

Bağışıklık sistemi başta bakteri ve virüs olmak üzere enfeksiyon etkenlerine; toksinlere ve vücutta yabancılaşan, dejenere olan kanser hücrelerine karşı vücudu korur. Enfeksiyon hastalıkları ve kanser bağışıklık sisteminin yetersiz olması nedeni ile ortaya çıkan hastalıklar olarak tarif edilir.