Geçen yıl 'uyuşturucu kullanmak' suçundan girdiği cezaevinden tahliye olduktan sonra üç çocuk annesi eşi Müge Elbeli'yi (34) el ve ayaklarını iple bağlayarak demir çubukla dövüp bıçaklayarak öldüren Mehmet Ali Elbeli (37) hakim karşısına çıktı.

Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Mehmet Ali Elbeli, öldürülen Müge Elbeli'nin annesi Hatice Tangil, babası İsmail Tangil, sanık Mehmet Ali Elbeli ve şikayetçi yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada mahkeme heyeti tarafından sanığa ve şikayetçi yakınlarına son sözleri soruldu. Baba İsmail Tangil, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Anne Hatice Tangil ise "Kızıma o kadar işkence edip arkadaşlarına sesini dinleteceğine 112'yi arasaydı. Çocuklarını anasız koydu. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Müşteki avukatları da sanığın eylemlerini ani bir öfkeyle değil, saatler süren işkenceyle gerçekleştirdiğini, sanığın canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek suçundan cezalandırılmasını istedi.

'ÇOCUKLARIMIN GELECEĞİ İÇİN TAHLİYEMİ İSTİYORUM'

Sanık Mehmet Ali Elbeli ise son savunmasında, “13 yıldır evliyim. Eşime ve çocuklarıma şiddet uygulamadım. Olay günü küfrettiği için darbettim. Öldürme kastıyla hareket etmedim. Çocuklarımın geleceği için tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Sanık Elbeli'nin avukatı ise olayın tasarlayarak ve cani bir hisle gerçekleşmediğini, müvekkilinin öldürme kastıyla hareket etmediğini, 112 Acil Sağlık Merkezi'ni telefonla aradığını, müvekkilinin yaralama suçundan ceza alması gerektiğini ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

HAKİMLİK 'İNDİRİM' UYGULAMADI

Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından kararını açıklayıp, sanık Mehmet ali Elbeli'yi takdir ve tahrik indirimi uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

OLAY

Olay, 31 Temmuz 2024'te Karahisar Mahallesi'nde meydana geldi. 'uyuşturucu kullanmak' suçundan girdiği cezaevinden olaydan 10 gün önce tahliye olan mobilya ustası Mehmet Ali Elbeli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, eşi Müge Elbeli'nin hareketsiz yattığını söyleyerek kaçtı.

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, kanlar içinde, elleri ve ayakları iple bağlı halde yerde yatan Müge Elbeli'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yeri incelemesinin ardından 3 çocuk annesi Müge Elbeli'nin cenazesi yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

Denizli Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İstihbarat Şubesi, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ve Tavas Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmayla Mehmet Ali Elbeli'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

Ekipler, uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen Mehmet Ali Elbeli'nin, eşini el ve ayaklarını iple bağlayıp, demir çubukla dövdüğü ardından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp kaçtığı belirlendi.

Cezaevinden çıktıktan kısa süre sonra yolda yürürken düşüp, sağ kolu kırılan ve alçıya alınan Elbeli'nin cinayeti işlerken yardım aldığı ihtimali üzerinde duran jandarma ekipleri, arkadaşları A.K., S.S. ve F.Y.'yi de gözaltına aldı.

Mehmet Ali Elbeli'nin, olayın ardından arkadaşı S.S.'ye gittiği, daha sonra eşinin durumuna bakmak için S.S., A.K. ve F.Y. ile geri döndükleri olay yerinde jandarma ekiplerini görünce uzaklaştıkları tespit edildi.

Elbeli'nin ifadesinde, cezaevinde olduğu dönemde eşi Müge'nin uyuşturucu kullandığı ve aynı zamanda aldatıldığını düşündüğü için cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

Mehmet Ali Elbeli ve arkadaşları, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Mehmet Ali Elbeli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer üç kişi serbest bırakıldı.

Öte yandan eşi tarafından öldürülen Müge Elbeli'nin, olaydan bir hafta önce eşi Mehmet Ali Elbeli için sosyal medya hesabından, "Bugün hasret son buluyor. Mügeninmalisi geliyor. Dakikalar kaldı" diye paylaşım yaptığı ortaya çıktı.