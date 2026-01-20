

Şarkıcı Bahadır Tatlıöz'ün spor muhabiri kız kardeşi Funda Tatlıöz, Galatasaraylı taraftarlarla röportaj yaptığı sırada bir taraftarın fiziksel saldırısına uğradı.

O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Funda Tatlıöz, "Bu olayın gruplarla ya da takımlarla hiçbir ilgisi yoktur; mesele yalnızca insanlıktır. Süreç hukuki olarak ilerlediği için şahsın yüzünü paylaşmıyorum. Kamerama fiziksel müdahalede bulunulduğu için bir noktadan sonra cihaz arıza vermiş, bana ve ekipmanıma zarar gelmiştir. Bu durumun maddi ve manevi karşılığı hukuki yollarla alınacaktır. O esnada yapılan röportajların geçişi kısıtladığına dair bir durum söz konusu değildir; alan, yoğunluk nedeniyle zaten kontrollü şekilde ilerlemektedir. Oradaki herkes yalnızca işini yapmaktadır. Hiç kimseye, özellikle de elinde alçı bulunan bir kadına yönelik bu tür bir muamele kabul edilemez. Destek mesajlarınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Bahadır Tatlıöz de kız kardeşinin başına gelen talihsiz olayla ilgili öfkesini sosyal medyada şu sözlerle dile getirdi: "Konu şiddete bu kadar kolay başvurmak. Konu bir takıma gönül verme konusu hiç değil. Konu her ne sebep ile olursa olsun bir kadına saldırma cüretini gösterecek hakkı kendinde bulacak kadar utanmaz ve aciz olma meselesidir. Sokakta ya da gizli kapılar ardında bir kadına şiddet uygulama cesaretini kimsenin bulamadığı bir dünyayı artık tesis etmek zorundayız."