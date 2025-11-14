İstanbul Beyoğlu'nda restoranında çalışan bir kişiyi iddiaya göre hırsızlık yaptığı gerekçesiyle sopa; tekme ve yumuklarla darbeden oyuncu ve sosyal medya fenomeni Bahadır Ünlü ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

Gözaltına alındıktan sonra 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edilen Ünlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY

43 yaşındaki oyuncu restoranında çalışan kişiyi iddiaya göre hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tekme ve yumuklarla darbetmişti.

Beyzbol sopasıyla çalışanına vuran Ünlü, o anları cep telefonuyla kayıt altına almıştı.

Olayın ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Restoran ise Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenmişti.

Ünlü 2022 yılında da eşine küfür eden bir müşterisinin başına bıçağın sapıyla vurup darbetmişti.