İstanbul Şişli’de Bahar Aksu’nun öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Eski eşi Rüstem Elibol’un da aralarında bulunduğu dört sanık, “tasarlayarak kasten öldürme” ve “birden fazla kişiyle birlikte silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezalarına çarptırıldı.

Duruşmaya SEGBİS ile Katıldılar

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Rüstem Elibol, Aziz Başkan, Samet Salman ve Semih Yapar, bulundukları cezaevlerinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada, taraf avukatlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın avukatı da hazır bulundu.

Savcı: "Suç Tasarlanarak Gerçekleştirildi"

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanıkların tasarlayarak kasten öldürme ve silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma teşebbüsü suçlarından cezalandırılmalarını talep etti. Ayrıca, Elibol’un ruhsatsız silah bulundurmak suçundan da ayrıca cezalandırılması istendi.

Anne Gözyaşlarıyla En Ağır Cezayı İstedi

Maktul Bahar Aksu’nun annesi Gülçin Küçüktorun, sanıkların kızını sistematik biçimde takip ettiklerini ve birlikte hareket ettiklerini belirterek, “Hepsi bu suçu işledi. En ağır cezayı almalılar” dedi. Küçüktorun konuşurken gözyaşlarını tutamadı.

Sanıklar Suçlamaları Reddetti

Mahkeme heyetinin son sözlerini sorması üzerine, sanık Rüstem Elibol pişman olduğunu söylerken; diğer sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Mahkemeden Ağırlaştırılmış Müebbet ve Hapis Kararı

Mahkeme heyeti, Rüstem Elibol, Aziz Başkan, Samet Salman ve Semih Yapar’ı, “tasarlayarak kasten öldürme” ve “birden fazla kişiyle birlikte silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile dörder yıl altışar ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Rüstem Elibol ayrıca, “ruhsatsız silah bulundurma” suçundan 2 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezasına mahkûm edildi.