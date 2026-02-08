Dünyanın en büyük yıllık insan hareketlerinden biri olarak kabul edilen Bahar Bayramı seyahat yoğunluğu, Çin’de tüm hızıyla devam ediyor. Çin Ulusal Demiryolu İşletmesi’nin verilerine göre, Cumartesi sabahı itibarıyla yalnızca tren yolculukları için satılan bilet sayısı 140 milyona ulaştı.

5 GÜN ÜST ÜSTE 10 MİLYON YOLCU

Cuma günü ülke genelindeki demiryolu ağı üzerinden toplam 12 milyon 845 bin yolcu taşındı. Bu rakamla birlikte, günlük yolcu sayısının beş gün üst üste 10 milyonun üzerine çıktığı bildirildi. Yetkililer, Cumartesi günü için ise yaklaşık 13.8 milyon yolcunun trenlerle seyahat etmesini bekliyor.

9,5 MİLYARLIK SEYAHAT YAPILMASI BEKLENİYOR

Çin Ulaştırma Bakanlığı, bu yıl 2 Şubat-13 Mart tarihlerini kapsayan 40 günlük bayram döneminde yaklaşık 9,5 milyar seyahat yapılmasının beklendiğini duyurdu.

Bu dönemde, seyahatlerin yaklaşık yüzde 80'ini oluşturan 7,6 milyar seferin kişisel otomobillerle kara yollarında gerçekleşmesi öngörülüyor.

Demir yollarıyla 540 milyon seyahat yapılacağı, hava yollarıyla da 95 milyon yolcunun seyahat edeceği tahmin ediliyor.

Çin geleneğinde Bahar Bayramı, sıla-i rahim özelliği taşıyor. Ay Yeni Yılı'nı içine alan "Bahar Bayramı" döneminde milyonlarca Çinli, ailelerini ziyaret etmek üzere memleketlerine yolculuk ediyor.

"Çunyün" adı verilen Bahar Bayramı yolculukları, "dünyanın en büyük kitlesel göçü" olarak adlandırılıyor.