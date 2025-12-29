Anoreksiya nervoza nedeniyle 23 kiloya kadar düşen ve geçen haziran ayında yaşamını yitiren sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın kardeşi Bahar Candan, tartışmalı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Kahve içtiği esnada ablası Nihal Candan'ın siyah-beyaz fotoğrafıyla paylaşım yapan Bahar Candan, "Ben bir tatile gideceğim, sen evdesin abla" notunu düştü. Candan'ın sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşım, kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı bu paylaşıma tepki gösterdi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.