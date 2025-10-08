Bu sabah İstanbul'da şok bir operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan birçok ünlü isme operasyon düzenlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, aralarında Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Metin Akdülger, Ceren Moray Orcan'ın da bulunduğu ünlüler evlerinden alındı. İfadeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Jandarma komutanlığında ifadeleri tamamlanan ünlü isimler, kan tahlilleri için iki otobüsle Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

SET DURDURULDU

Öte yandan bazı oyuncular yakınlarına destek için İl Jandarma Komutanlığı'na geldi.

Demet Evgar'ın 'Bahar' dizisindeki rol arkadaşı Hatice Aslan da moral ziyareti için geldiğini söyledi ve soruşturma nedeniyle setlerinin durduğunu söyledi.