Başrolünde Demet Evgar’ın yer aldığı Bahar dizisi için final kararı alındı. MF Yapım imzası taşıyan dizi, 64. bölümüyle izleyicisine veda edecek.
Her bölümüyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yapım, yayın hayatını planlanan takvim doğrultusunda noktalayacak. Dizi, kısa süre önce yayın gününde değişikliğe giderek salı gününden pazar gününe alınmıştı.
AÇIKLAMA RESMİ HESAPTAN GELDİ
Dizinin final kararı resmi hesaplardan yapılan duyuruyla açıklandı.
Oyuncu kadrosunda Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya, Demirhan Demircioğlu, Nilsude Albayrak, Füsun Demirel ve Hatice Aslan gibi isimlerin yer aldığı Bahar, konusu ve oyunculuk performanslarıyla sezonun dikkat çeken projeleri arasında yer aldı. Yapımın, izlenme oranlarında olağanüstü bir yükseliş yaşanmaması halinde yılbaşı öncesinde ekran yolculuğunu tamamlaması planlanıyordu.