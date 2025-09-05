MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin, SDG’nin Suriye ordusuna entegre olmaması halinde askeri operasyon yapılacağının sinyalini vermesinin ardından, İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, Öcalan’ın önceki yıllarda yaptığı "Suriye ve Rojava kırmızı çizgimdir" sözünü aktardı.

"ÖNEMLİ PÜRÜZLER VAR"

Suriye konusunda Türkiye’nin kırmızı çizgileri ile iktidarın kırmızı çizgilerinin çeliştiğini hatırlattığımız ve bir kriz olup olmadığını sorduğumuz DEM Partili yetkililer, “Kriz denemez ama olağan dışı bir durum olduğu gerçek” değerlendirmesini yaptı. DEM Partili bir yetkili, “‘Süreçte bir sıkıntı yok’ demek yanlış olur, önemli pürüzler var” dedi.

PKK lideri Öcalan’ın geçmişte "Rojava kırmızı çizgim" dediğini hatırlatan bir DEM Partili kurmay, "Öcalan’ın çoğulcu ve demokratik bir Suriye’nin inşası konusunda kararlı olduğunu, Şam yönetiminin demokratik bir anayasa ve demokratik bir yönetimi tercih etmemesi halinde Öcalan’ın Suriye ve Rojava konusunda esnemeyeceğini" söyledi.

"SÜREÇİ TAMAMEM BİTİRİR"

"Suriye’deki gelişmelerin Türkiye’deki süreci etkilemesinin kaçınılmaz" olduğunu kaydeden DEM Partili kurmaylar, "operasyonun ihtimalinin dillendirilmesinin bile sürece zarar vereceği, operasyonun gerçekleşmesinin Türkiye’deki süreci tamamen bitireceği" görüşünü dile getirdi.

"Süreç zaten kırılgan, böyle açıklamalar sürece güveni azaltır"

Bahçeli’nin en başından beri Suriye’de merkezi bir hükümetten yana olduğunu belirten DEM Parti kurmayları, bu anlamıyla Bahçeli’nin daha önce söyledikleriyle çelişmediğini, kendi içinde tutarlı olduğunu ifade etti. Ancak Bahçeli’nin Şara yönetimi için herhangi bir değişim koşulu vurgulamadan sadece SDG’nin Şam’a entegre olmasını talep etmesinin sürece zarar vereceği ifade edildi.

T24'te ye alan habere göre, askeri operasyon seçeneğinin dile getirilmesinin risklerine dikkati çeken kurmaylar, ”Süreç zaten kırılgan, toplum tam anlamıyla ikna edilebilmiş değil. Böyle açıklamalar sürece zarar verme potansiyeli taşır. Sürece dair inanç ve güven azalır” dedi.

"2015'TEN FARKLI

"Suriye’deki durumun 2015’ten farklı olduğunu, Kürtlerin Suriye’deki pozisyonunun değiştiğini" belirten DEM Partililer, ”Kürtler hiçbir şey kazanmasın” yaklaşımının da doğru olmayacağını söyledi.

"EL YÜLSELTME"

"Suriye’deki yeniden yapılanma sürecinde, tüm güçler gibi Türkiye'nin de sözünü söylediğini" ifade eden DEM Partililer, "bu anlamda Bahçeli’nin sözlerinin Suriye’nin yeniden yapılanma sürecinde bir ‘el yükseltme’ olarak okunabileceğini" ifade etti.

ABD Suriye Özel Temsilcisi Tom Barack’ın "Suriye’de federasyona yakın bir yapı" tarif ettiğini ve YPG ve SDG’nin PKK’ye bağlı olmadığını ve ABD’nin müttefiki olduğunu söylediğini hatırlatan DEM Partililer, "Bahçeli’nin sözlerinin Tom Barack’a cevap olarak da nitelendirilebileceğini" söyledi.

Aynı şekilde PYD yöneticisi Salih Müslim’in “Adem-i merkeziyetçilik kabul edilmezse bağımsızlık talep etmek zorunda kalacağız” ifadelerinin de iktidar kanadında rahatsızlık yarattığı ve Bahçeli’nin sözlerinin Salih Müslim’in ifadelerine cevap olabileceği de ifade edildi.

"Süreçte uzun yılların kabullerinin ve tabularının konuşulduğunu ve bu yüzden sürecin zor ilerleyeceğini öngördüklerini" kaydeden DEM Partili yöneticiler, Bahçeli’nin askeri operasyon çıkışı için ”El yükseltme de olsa, siyaseten verilen mesajlar, cevaplar da olsa Türkiye’de barışı konuşurken Suriye’de savaşı konuşamayız. Konuşursak süreç zarar görür“ dedi.

Şam yönetiminin Paris görüşmelerini askıya almasının ardından YPG, Haseke’de düzenlediği konferans sonrası Suriye’nin farklı bölgelerinde ve Türkiye sınır hattında hareketliliğini artırdı.

TÜRKİYE SINIRINA MAYIN DÖŞÜYORLAR

Terör örgütü YPG, Haseke’nin Maliki ile Halep’in Aynularap ilçeleri arasında Türkiye sınır hattı boyunca ilk savunma hattına mayın döşemeye başladı.

ÜÇ AŞAMALI SAVUNMA HATTI

Birinci hat: Orta ve hafif silahlar ile antitank roketleri yerleştirildi.

İkinci hat: Zırhlı personel taşıyıcılar, havanlar ve topçu bataryaları konuşlandırıldı.

Üçüncü hat: Uzun menzilli toplar ve kamikaze droneler mevzilendirildi.

Ayrıca örgüt, Rakka ve Fırat Nehri yatağında tünel kazma faaliyetlerini hızlandırarak silahları gizlemeye çalışıyor.

SİLAH VE LOJİSTİK İÇİN EK HAT

YPG, oluşturduğu üç savunma hattını birbirine bağlarken, silah ve mühimmat tedariki için dördüncü bir lojistik hat da kurdu.