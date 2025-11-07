Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından tutuklanan Bahar ve Nihal Candan'ın aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılandığı davanın 6. duruşması bugün görüldü. Mahkeme, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Onur Apaydın ve İlker Oflu’nun liderliğinde hareket ederek ucuza araç sattığını söyleyip vatandaşları sazan sarmalı yöntemi ile dolandırdığı iddia edilen 21 sanıklı çetenin davasının görülmesine devam edildi. Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya hakkında 44 yıla kadar hapis cezası istenen ve geçtiğimiz yıl Eylül ayında tahliye edilen Bahar Candan katılmadı Nihal Candan ise Haziran’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Örgüt lideri olduğu öne sürülen tutulu sanık Onur Apaydın'ın da aralarında bulunduğu bir kısım sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya bağlanırken, 4 tutuklu sanık ile tarafların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

2 SANIK TAHLİYE OLDU

Duruşmada savunma yapan sanıklar tahliyelerini talep etti sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatını talep etti. Alınan savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Hacı İsrafil Sağlam ile Umut Gül’ün, tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önünde bulundurarak, ‘yurt dışı çıkış yasağı’ tedbiriyle tahliyesine hükmetti. Heyet, dava dosyasında ‘örgüt lideri’ olarak geçen sanıklar Onur Apaydın’ın ve İlker Oflu’nun ise tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.