Başörtülü bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Şahin, oruç ibadetiyle ilgili samimi açıklamalarda bulunarak bir aile geleneğini dile getirdi.

Paylaşımında çocukluğundan beri kulağında olan bir nasihati kural haline getirdiğini belirten ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir zaman 30 gün oruç tutamadım ama anneannemin inandığı bir şey var: Başında, ortasında ve sonunda tut. Bu benim için bir kural oldu, belki saçma gelebilir size. Her sene biraz daha yaklaşıyorum. Bir gün 30 günü de tamamlayacağıma inanıyorum"