İlkbaharda yaşanan ısı ve basınç değişiklikleri, havada yoğunlaşan polenler vücut dengesini olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, özellikle alerjik bünyeli kişilerin yaşam kalitesini azaltan bu sürecin, kalp-damar sorunlarına da neden

olabileceğini vurguluyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, baharın vücut üzerindeki etkilerini ve alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

Hangi sorunlar yaşanıyor?

İlkbaharda üst solunum yolu enfeksiyonlarından astıma, mide-bağırsak sorunlarından depresyona kadar birçok hastalık görülüyor. Metabolizmadaki değişiklikler de bahar yorgunluğuna yol açabiliyor. Mevsimsel geçişler bazı hastalıkların ortaya çıkmasına yol açarken; kronik hastalıkların da alevlenmesine neden olabiliyor. Sıcaklık, barometrik ve hidrometrik değişiklikler, havada baharla birlikte artan negatif iyonlar ve polenler birtakım bedensel ve ruhsal problemleri tetikleyebiliyor. Hatta alerjik sorunları olanların kalbini de etkileyebiliyor.

Polenlerin gizli yüzü

Polenlerin yoğun olduğu aylardan mayıs kalp krizinin en sık olduğu dönemlerden biridir. Polenlere bağlı alerjik reaksiyonlar sonucu ortaya çıkan bünyedeki yangı (iltihaplanma) durumu kalbi olumsuz etkiler.

Havadaki ani sıcaklık değişimleri de damar yapısında ani kasılma ve gevşemelere yol açabilir. Bu durum da kalbin yükünü artırarak, kalp krizi riskini artırabilir. Alerjik hastalıklar solunum problemlerine neden olabilir. Solunum sisteminin zorlanması da kalp üzerinde baskıya yol açabilir.

Böyle önlem alın

- Polenlerden korunun. Bu süreçte sabah ve akşam saatlerinde mümkünse fazla dışarı çıkmayın. Gerekirse maske ve gözlük kullanın.

- Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olun. Kat kat ve hava aldıran pamuklu giysileri tercih edin.

- Düzenli egzersiz yapın. Ancak ani eforlardan kaçının.

- Özellikle kronik hastalığınız varsa kontrollerinizi ihmal etmeyin ve ilaçlarınızı düzenli kullanın.

- Düzenli olarak su içmeyi ihmal etmeyin.

Tansiyon hastaları için zor bir dönem

Bu dönem damar sistemini dolayısıyla tansiyon hastalarını da olumsuz etkiler. Tansiyonun kontrol

altına alınamaması, migren tipi baş ağrıları bu dönemde sıktır. Doktor kontrolü önemlidir.

Bademcik iltihabı, sinüzit ve farenjit zamanı

İlkbaharda ani ısınma ve soğumaların olması, yağmur rüzgar ve bu gibi durumlara tedbirli davranmayıp kendimizi koruyacak basit ama etkili önlemlerin ihmal edilmesi üst solunum yolu hastalıklarında artışa neden olur.

Bu hastalıklar bademcik iltihabı, sinüzit ve orta kulak enfeksiyonu olarak karşımıza çıkar. Viral üst solunum yolu hastalıkları ile polen alerjileri aynı belirti ve bulgularla seyrettiği için ayırıcı tanının dikkatli yapılması gerekir.

Gastrit, ülser ve reflü mevsimi

İlkbahar aylarında mide-bağırsak sistemine ait hastalıklar da belirgin olarak şiddetlenir.

Ülserin yanı sıra gastrit ve reflüde şikayetler belirginleşir.

Mide ve on iki parmak bağırsağı ülserlerine ait karın ağrısı, ağıza ekşi su gelmesi, karında rahatsızlık hissi gibi şikayetler artar.

Yine aynı şekilde sinirsel bağırsak sendromu denilen hastalıkta alevlenmeler olur. Bu hastalıkta zaman zaman ishal ve kabız dönemleri şiddetlenerek birbirini takip eder. Sinirsel kökenli olan bu hastalık bünyeyi yorgun düşürür.

Yorgunluk şikayetleri artar

Metabolizmadaki değişiklikler bahar yorgunluğuna yol açabiliyor. Bahar yorgunluğunun belirtileri arasında eklem ve baş ağrılarına hatta sürekli uyuma isteğine kadar birçok faktör bulunurken, bu belirtilerin bahar yorgunluğuna bağlanması için önce gerekirse tetkikler yaptırılarak olası rahatsızlıkların saptanması gerekir. Bahar yorgunluğuna karşı; düzenli egzersiz yapmak, dengeli beslenmek, vitamin ve mineral eksikliklerini gidermek, alkol ve sigaradan uzak durmak, bol su tüketmek ve uyku ritmine dikkat etmek gerekiyor.

Metabolizmanın hızlanmasıyla birlikte Omega 3’ten zengin; yeterli vitamin, mineral ve antioksidan içeren bir diyet programı vücudu zinde tutar.

Yeşil yapraklı sebzeler, kuruyemişler, günde 5-6 porsiyon meyve ve az miktarda tam tahıl tüketmek sağlığı olumlu etkiler.

Bu belirtilere dikkat!

Sürekli hapşırık; burun tıkanıklığı; gözlerde sulanma, yanma, batma, kızarma gibi şikayetler ve nefes darlığı polen alerjilerinde en sık rastlanan belirtilerdir.