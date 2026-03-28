İstanbul, her yıl olduğu gibi bu yıl da Afrika'dan yola çıkan yaklaşık 1 milyon leyleğin göç rotasındaki en önemli uğrak noktalarından biri olmaya devam ediyor. Binlerce kilometre kat ederek şehre ulaşan göçmen kuşlar, geçen yıl kullandıkları yuvalarına geri dönerek yerleşmeye başladı.
İstanbul'da leyleklerin en yoğun görüldüğü bölgelerin başında gelen ve 'leylekli köy' olarak anılan Arnavutköy ilçesine bağlı Sazlıbosna Mahallesi'nde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Mahalle sakinleri tarafından kış ayları boyunca özenle korunan yuvalar, baharın gelmesiyle birlikte asıl sahiplerine kavuştu. Bölgeye ulaşan leyleklerin vakit kaybetmeden yuvalarını onardığı ve yumurtlama hazırlığına başladığı gözlemlendi.
Nisan ayı boyunca büyük sürülerin de şehre ulaşmasıyla gökyüzünde görsel bir şölen oluşması bekleniyor. Göç yolculuğundaki leyleklerin bir kısmı yaz aylarını Sazlıbosna ve çevresinde geçirirken, diğerleri ise burada dinlenip güç topladıktan sonra Avrupa ülkelerine doğru rotalarına devam edecek.