İngiltere'nin Hampshire bölgesindeki evlerinin bahçesinde çalışırken kil topraklarının içinde dairesel objeler fark eden çift, çamuru temizlediklerinde altın sikkelerle karşılaştı. İlk anda şaşkına dönen çift, kazmaya devam ederek toplamda 64 adet altın Tudor sikkesi çıkardı. Olay yetkililere bildirildikten sonra British Museum uzmanları bölgede ek bir arkeolojik kazı yaparak 6 sikke daha buldu ve toplam sikke sayısı 70'e ulaştı.

DEĞERİ ÇİFTİ SERVET SAHİBİ YAPACAK

Bulunan en eski sikkeler 1420'li yıllarda VI. Henry dönemine, en yenileri ise 1537 yılına ve VIII. Henry dönemine ait. Bazı sikkelerde VIII. Henry'nin eşleri Aragonlu Catherine ve Jane Seymour'un baş harfleri de yer alıyor.

Uzmanlara göze hazine, manastırların kapatıldığı dönemde (Dissolution of the Monasteries) zengin bir din adamı veya varlıklı bir tüccar tarafından gizlenmiş olabilir. O dönem 26 sterlinlik bu miktar, bir ev fiyatına denk gelen devasa bir servet sayılıyordu.

Pandemi döneminde hiçbir müzenin satın alamaması üzerine hazine çifte iade edildi. Şimdi ise sikkeler, İsviçre'nin Zürih kentinde yapılacak David Guest Numismatics müzayedesinde satışa çıkarılıyor. Teker terker satılacak olan sikkelerin toplam satış bedelinin 230 bin sterline (yaklaşık 13 milyon TL) ulaşması bekleniyor.

"BAHÇEDE YAŞANANLAR OLAĞANÜSTÜ BİR HİKAYE"

Müzayedeci David Guest, "Bahçelerinde çiçek dikmek için kazı yapan bir çiftin 70 adet altın sikke bulması olağanüstü bir hikaye. Çoğu insan bir tane Tudor altını bulsa ömrü boyunca unutmaz, onlar ise adeta bir defineye rastladı" dedi.

Çiftin 50'li yaşlarda ve iki çocuk sahibi olduğu, uzun süredir aynı evde yaşadıkları belirtildi. Guest, "Onlar farkında olmadan yıllardır bir altın madeninin üzerinde oturuyormuş" ifadelerini kullandı.