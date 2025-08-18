ABD ve Kanada’da son aylarda bahçelerde görülen yaralı ve tümörlü sincap görüntüleri sosyal medyada endişe yarattı. Uzmanlar, halk arasında “zombi sincap” olarak anılan bu hayvanların aslında ölümcül bir salgın taşımadığını, hastalığın sincap fibromatozu olduğunu açıkladı.

Bahçelerde çekilen ve sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, sincapların vücutlarının irin akan yaralar ve büyük tümörlerle kaplı olduğu görüldü. İlk vakaların geçen yıl Maine’de kaydedildiği belirtilirken, temmuz sonunda bir Reddit kullanıcısının ağız bölgesinde tümör bulunan bir gri sincabın fotoğrafını paylaşması, tartışmaları yeniden alevlendirdi.

KUŞ YEMLİKLERİ HASTALIĞI YAYIYOR

Maine Balık ve Yaban Hayatı Departmanı biyoloğu Shevenell Webb, virüsün en çok bahçelerdeki kuş yemlikleri aracılığıyla yayıldığını belirtti. Webb, “Aynı noktada çok sayıda sincap toplandığında, içlerinden biri hastaysa virüs hızla diğerlerine bulaşabiliyor” dedi.

İNSANLARA BULAŞIYOR MU?

Uzmanlara göre sincap fibromatozu en çok gri sincaplarda görülüyor. Hastalık insana ya da evcil hayvanlara geçmiyor yalnızca yaralar ve tükürük yoluyla sincaplar arasında bulaşıyor. Deride çıban benzeri, tüysüz kitleler oluşmasına yol açan virüs, görsel olarak korkutucu olsa da çoğu zaman ölümcül değil.

TAVŞANLARDA DA GÖRÜLDÜ

Pamuk kuyruklu papilloma virüsü (CRPV) nedeniyle tavşanların boynuz benzeri tümörleri oluştuğu, ağız, yanak ve göz çevresinde siyah kılçıklar meydana geldiği açıklandı.

Bu virüs, tavşanlarda cilt üzerinde boynuz benzeri keratinize tümörlere yol açar. Bazı tümörler metastaz yapabilir ya da büyüyerek tavşanın beslenmesini zorlaştırabilir.