MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık sorunları nedeniyle, partisi 28 Ocak'tan bu yana grup toplantısı düzenleyememişti. 27 Mayıs'ta DEM Parti heyeti ile görüşmek üzere geldiği Meclis’ten ayrılırken, gazetecilere "Bayramdan sonra gruba geleceğim inşallah" açıklamasını yapan Bahçeli, geçtiğimiz hafta da grup toplantısına katılmamıştı.

'İŞTE AYAKTAYIZ, İŞTE BURADAYIZ'

5 ay sonra ilk kez grup toplantısına katılan MHP lideri, şu açıklamaları yaptı...

"Hamdolsun yeniden bir aradayız. Hasret kuraklığının beraberliğinin keremiyle yeniden kavuşmasıdır vuslat. Ne mutlu bizlere işte ayaktayız. İşte buradayız.

Yolumuza coşkuyla devam ediyoruz. Toplantımızı yurtiçi ve dışından takip eden bütün vatandaşlarımızı yüreğimin en coşkun hissiyatı ile selamlıyorum.

Hedeflerimiz doğrudur mücadelemiz ve tavrımız doğrudur. Biz MHP'yiz biz Türk milletiyiz. Milli birlik ve dayanışmanın peşindeyiz. Terörsüz Türkiye'ye ulaşmanın azim ve kararlılığındayız. Milletimin bekası tehdit altına girerse kimin barışın güvencesi olacağını iyi biliyoruz.

Ülkemiz için yapacaklarımızın en az yaptıklarımız kadar etkili olması gerekmektedir. MHP ve Cumhur İttifakı millet varlığını ilerletmek maksadını yerine getirecektir. Önce buna yürekten inanmak lazımdır. Bu bir ütopya değildir. Bir kere başarmış olanın hiç yapmamış olana göre başarma olasılığının çok daha fazla olduğunu biliyoruz.

SİYASETİ BOŞ HAYALLER ÜZERİNDE YAPMIYORUZ

Çünkü milletimizin çarpan nabzını her şeyimizle hissediyoruz. Bir defasında bayrak şairimiz merhum Arif Nihat Asya'ya trende ve vapurda neden hep 3. mevkide yolculuk yaptığını sormuşlardı. O da şöyle cevap vermişti: Ben halkın arasına oturarak onların konuşmalarına, atasözlerine kulak veririm. Öfkelerini, sevinçlerini dinlerim. Bir köşede gözlerim kapalı gibi dururum ama kulağım onlardadır. Hiç kuşkusuz bir düşünce insanını ölümsüzleştiren ve onu bayrak şairi yapan hikmet elbette buradadır.

Milletin sesine kulak vermek, bu sesi şuurla duyup hissetmek her şeyden evvel zamanlar üstü erdem ve empati gerektirir. Bunun yanında soylu bir tarihe bağlılık, millete mensubiyet kıvancı hayati önem ve değerdedir.

Biz siyasetimizi boş hayaller üzerinde yapmıyoruz. Sebepleri sorgulamadan sonuçları eleştirmenin bir anlamı olmadığını biliyoruz. Bize göre siyaset iftihar ettiğimiz Türk milletine hizmet için lütfedilen tarihi bir fırsatın tanımıdır. Özne her zaman Türk milletidir. Onun olmadığı siyaseti kabul etmedik edemeyiz etmeyeceğiz. Bu nedenle diyoruz ki şayet Türk milleti yoksa biz de olamayız. Bizim mücadele alanımız da millet varlığının sürdürülmesidir. Biz millet varsa ayaktayız. Siyasetimiz de Türk milleti var oldukça hep var olacaktır.

Siyaseti yalan ve fitne çarkını döndürmek için kullanmıyoruz. Siyasetin birlerini koltukta tutmak için sergilenen bir sahne olmadığının farkındayız. Bütün samimi gayretlerimizin sonunda bir milletin geleceği ve mukadderatı vardır.

Bizim partimiz ve ittifakımız bu yüksek duyguların her gün yeniden kucaklaştığı, çıkarsız arkadaşlığın her şeyin üzerinde tutulduğu milli ve demokratik çatıdır.

'TEHDİDİN BÜYÜĞÜ KÜÇÜĞÜ OLMAZ'

Birbirine girmenin cepheleşmeleri diri tutmanın mahsur ve maliyeti kahredici gelişmeleri tetikleyecektir. Tehdidin küçüğü büyüğü önemsizi olamaz. Bugün hafife alınan bir tehdit yarınlarda korkunç badireleri doğuracaktır.

Bize bir şey olmaz diyemeyiz. Bize kim saldıracak diyemeyiz. Önümüze bakarken geçmişimizin izinden yürüyüp yeni yüzyıla öyle bakarak yürümeliyiz.

İran misilleme üzerine misilleme yapmaktadır. Yeni bir dünya savaşıyla ilgili tahminlerin yoğunlaşmasından dolayı çok boyutlu krizlere seferberlik ruhuyla odaklanmanın ertelenmemesi gerektiğini düşünüyorum. İsrail İran'a saldırarak Terörsüz Türkiye'nin tekerine çomak sokmaya niyet etmiştir. Coğrafyaların bombalanarak silkelenmesini huzur ve istikrarı köreltecek, sonu gelmeyen çalkantılar dönemini başlatacaktır.

İslam ülkeleri 3 maymunu oynamaktan vazgeçip kolektif bir hale gelmelidir. Bu ne aymazlıktır bu zulüm ve eşkıya düzeni ne zamana kadar sürecektir. Elbette böyle gidemez akan kanlara seyirci kalınamaz. İnsanlığın heder olmasına göz yumulamaz. Vakit kaybetmeksizin İsrail'e karşı ortak bir direniş hattı kurulmalıdır. Sadece Orta Doğu değil dünyanın geneli bıçak sırtındadır.

'CHP'NİN YAPTIĞI DÜŞMANA ÇANAK TUTMAKTIR'

Bu gelişmeler ortadayken CHP'nin ilkesiz, ikircikli siyaseti endişe vericidir. Mahalle yanarken CHP'nin havanda su dövmesi kaçak güreşmesi ayıplı siyasetin ucuz numaralarıdır. Muhalefetin Türkiye'ye uzaklaşması milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç olan dönemde hezeyan nöbetine girmesi demokrasi hayatımız için şiddetli bir sancıdır. CHP'nin durduğu yer baktığı yer Türkiye'nin milli hedefleri ile aynı değildir. Bu temel milli meselelerde uzlaşmaya yanaşmamak düşman emellerinin vatanımıza ulaşmasına aleni çanak tutmaktır. Muhalefetin omurgası kırık ve çürüktür. Biz dipdiri olmanın heyecanındayız.

Kim ne yaparsa yapsın hukukumuzu ve düşünce hürriyetini kim çarpıtırsa çarpıtsın surda gedik açılamayacaktır. Çağrımı bir kez daha yapıyorum gün birleşme günüdür. Bu ülke benim bu bayrak benim diyen herkes eşittir ve Türkiye'dir. Sözlerime son verirken hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum."