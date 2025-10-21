MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle oldu:

"İstikbalin aydınlığı ancak onu hak edenlerin, hakikate noksansız bağlılığı olanların mücadelesiyle parlayacaktır. Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz vatanıdır. Federasyon tekliflerinin geçerliliği yoktur. Kıbrıs milli davamızdır, bu davadan geri dönüş yoktur. KKTC saygı ve şükranla anılacak hizmetleri geçen Ersin Tatar bu demokratik yarışta geride kalmıştır. Ben kamuoyuyla görüşlerimi paylaştım. Çok az bir katılımla seçim gerçekleşmiştir.

"81 DÜZCE'DEN SONRA 82 KIBRIS OLMALIDIR"

Seçim sonucu Seçim Kurulu tarafından açıklanmış olsa bile seçim sonuçlarının kabul edilemeyeceği ilan edilmeli, Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı alınmalıdır. Ecdadımızın alın teri, göz nuru, gönül suru, hatıra ve hafıza yurdudur. Bu haklı ve hakikatli davadan geri dönüş yoktur. 3 Ekim'de grup toplantımızda söylediğim gibi şartlar elverişli olursa 81 Düzce'den sonra 82'nin KKTC olması artık hayat memat konusudur. Mesele vatan meselesidir. Mesela beka meselesidir. Mesele güvenlik meselesidir. Egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm kaçınılmazdır.

1967 sınırları ile başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Cumhuriyetinin kurulması hakkın ve hakikatin gereğidir. Mısır'da hayat bulan deklerasyon hukuken değilse bile ahlaken bağlayıcı mahiyettedir. 'Kıbrıs seçimlerinden size ne?' diyenler, kimin kundağına sarıldı bilemem. Biz vatanı namus bilen, Kıbrıs'ı da namus addeden soylu bir duruşun ülkücü seslenişiyiz.

"CUMHUR İTTİFAKI'NA ÇATLAMA PATLAMA YOK, ANCAK..."

Cumhur İttifakı'ndan çatı uçtu, vazo çatladı, görüş ayrılıkları oldu iddiaları ne kadar yaygın olsa da Türkiye'nin hak ettiği huzurlu, güvenli, refah dolu günlere ulaşana kadar çatlama, patlama, uçma, kaçma, abuk sabuk ifadeler itibarsız, asılsızdır! Ancak herkesin aklını başına alarak Kıbrıs'taki seçimleri iyi okumasını, federalizme giden mayınlarla dolu güzergahın ülkemize nasıl yansıyacağını dikkatle tefsir etmesi temennimdir.

Meselenin demokratik haklarla, sandığa saygıyla alakası yoktur, mesele vatan meselesidir, beka, güvenlik meselesidir. Onur ve şeref meselesidir.

Kıbrıs'ta iki devletli çözüme kapalı olan ve federasyon özlemlerine yeşil ışık yakan siyasi iradenin, geçmişin ızdırap veren olaylarını yeniden canlandırma ihtimali, yabana atılmaması gereken bir tehdittir. Federasyona dümen kırmak, Kıbrıs Türk'ünü asimilasyon çarkında israf etmektir. Buna hiçbir siyaset önermesinin hakkı yoktur.

"SON GÜNLERDE BİR KOMPLO MEKANİĞİ DEVREYE SOKULDU"

3. hakikat ise şudur; Türkiye devleti ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Son günlerde Terörsüz Türkiye adımları yıpratılmaktadır. Son günlerde bir komplo mekaniği devreye sokuldu.

Türkiye Devleti ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür. Terörsüz Türkiye hedefimiz bu edebi bütünlüğü korumaktır. Türk milletinin sinir uçlarına dokunan sözler barış ortamını sulandırmaya matuftur. Kervan yoldayken olmayan ganimetin telaşına düşmek, buna heves etmek iyi niyetle izah edilemeyecek sapmadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerleriyle Türk milletinin dayanışma azmini kıracak hiçbir teklifin geçerliliği yoktur. Siyasi ihtirasla aşırıya kaçmak kimseye kazandırmaz. Terörsüz Türkiye bölünmüş, bölünmesi hayal edilmiş, çatısı çökmüş bir Türkiye'nin kisvesi, gizli sığınağı değildir. Hizmet edenler, tarih ve hukuk huzurunda kaçamayacakları mükellefiyet altındadır.

"MUHATAPLARIMA SESLENİYORUM..."

Muhataplarıma sesleniyorum. Gelin aynı şeyleri tartışmayalım. Geçmişin acılarını istismar ederek geleceğe kucak kundaklamayalım. Şehitlerimizin ve gazilerimizin mücadele onurlarına şükran duyduğumuz hatıralarına vatan ve millet sevdalarına leke sürdürmeyelim.

Türk Kürt kardeşliğinin emsalsiz feragat, feraset, fedakarlık ve kaynaşmasıyla beşeriyetin kaptan köşküne tırmanan Türk milletini varlığımızın kutlu nişanesi olarak el ele gönül gönüle sahiplenelim. Partimiz gücünü milletinden alan siyasal düşünen düşüncenin savunucusudur.

Onun için de adımız Milliyetçi Harekettir. Millet olma halinden daha güçlü bir alternatif ve kuvvet henüz bulunmamıştır. Millet olmakla yeryüzünün çehresi, tarihin çağrısı değişmiştir.

Millet olmakla milli devletler doğmuştur. Demokrasiler millet gerçeğinden beslenmiş ve gelişmiştir. Bizim geçemeyeceğimiz temel gerçek millet hakimiyeti ve millet hakikatidir. Milliyetçilik de bu hakikatin şuurla kavranması ve kavramsallaştırılmasıdır.

"MİLLETİMİZ TÜRK MİLLETİDİR"

Milletimiz bellidir adı Türk milletidir. Ne yapacaksak bu millet gerçeğinden ilham alarak yapacağız. Devletimiz bellidir Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Devlete ortak koşmak rakip çıkartmak otorite paylaşımını ümit etmek demokrasiyi ufalayarak yerelleşmeye veya özerkliğe kılıf aramak sonu uçuruma açılan kontrolsüz arayışlardır. Bilhassa anayasal vatandaşlık ezberiyle Türklük etnik yapıya indirgeyerek anayasadan tasfiye olamayacak duaya amin demekten farksız bir avunmadır.

"66. MADDEYLE POLEMİK YAPMANIN SONUCU HÜSRANDIR"

Anayasanın 66. maddesiyle ilgili polemik yapmak hava koklamak zemin yoklamak kara propagandaya giriş girişim girişmek abesle iştigaldir. Sonu ve sonucu hüsrandır. Millet olma hali onu oluşturan alt kültürlerin, lehçelerin ve hatta kimliklerin inkarı anlamını taşımaz.