Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin 3. Olağan Büyük Kongresi öncesinde basın yayın organlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Erbakan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yönelik AİHM kararının sorulması üzerine, "Sayın Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili hukuka uymamız gerektiğini biz de ifade ediyoruz. Bir devlet olarak bir sözleşme imzalanmışsa AİHM kararlarına uyulacağı beyan edilmişse, tahliyesinin gerçekleştirilmesi uygun olacaktır" ifadelerini kullandı.

"ÇOK İSTEKLİ OLAN BAHÇELİ GİTSİN"

MHP lideri Bahçeli'nin iktidarın Terörsüz Türkiye adını verdiği süreçte TBMM'de kurulan komisyonun İmralı'ya gitmesine yönelik çağrısına tepki gösterirken, "Komisyonun İmralı'ya gitmesinin uygun olmadığını biz daha önce ifade ettik" dedi.

Erbakan ayrıca şunları kaydetti:

"İmralı Meclis'e gelemedi, öyleyse Meclis'i İmralı'ya götürelim anlayışı doğru bir yaklaşım olmadığını, eğer çok gitmek isteniyorsa bu konuda çok istekli olan Sayın Bahçeli'nin İmralı'ya gidip görüşme yapmasını daha önce ifade etmiştik. Biz de gelişmeleri takip ediyoruz."

"CUMHURBAŞKANLIĞI'NDA HERHANGİ BİR İSİM LEHİNE ÇEKİLME SÖZ KONUSU DEĞİL"

Erbakan, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ya da Saadet Partisi ile Milli Görüş çatısı altında bir ittifak olup olmayacağı yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi:

"Biz Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik bir karar açıklamıştık ve YRP'nin aday çıkaracağını ve adayın da biz olacağını ifade etmiştik. Dolayısıyla bizim başka birini aday olarak desteklememiz söz konusu değil. Daha önce 14-28 Mayıs seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanı lehine çekilmiştik. Bir kez daha herhangi bir isim lehine çekilmek mantıken de siyaseten de doğru bir davranış olmayacağını düşünüyorum.

Milletvekilliği seçimine yönelik olarak ittifakların yapılabilmesi mümkündür. Bu da seçmen olarak, taban olarak olması mantıklıdır. Böyle olursa bir sinerji doğması mümkündür. Şu ana kadar bir adım atılmış değil, daha sık görüşme kararı alındı ancak henüz erken"

GÖZLER ERDOĞAN'DA

Erdoğan’ın açıklamaları, Bahçeli’nin son hamlelerine “temkinli” yaklaştığını gösterdi. Ortaklığın devam etmesi her iki Genel Başkan için de en kritik mesele olarak görülürken aradaki sorunlar şimdilik derin dondurucuya bırakıldı. Öte yandan iktidara yakın Yeni Şafak’ın dünkü manşeti Bahçeli’ye yanıt olarak değerlendirildi.