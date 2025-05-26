Partisinin grup toplantısı olduğu gün 4 Şubat’ta hastaneye kaldırılıp, 6 Şubat’ta kalp kapakçığı ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, görüntü vermesinin ardından bu kez konuşma da yapacak.

Bahçeli aylar sonra ilk kez 4 Nisan'da Alparslan Türkeş’in vefatının 28. yıl dönümünde anıt mezarını ziyaret etmiş ve MHP Genel Merkezi mesaisine başlamıştı.

Haftalardır grup toplantısı yapmayan Bahçeli yarın bir etkinlikte konuşma yapacak.

Gazeteci Hilal Köylü, "MHP lideri Bahçeli 27 Mayıs Salı (yarın) "Ülkücü Şehitleri Anma Günü" etkinliğine katılacak. Bahçeli, etkinlikte konuşma da yapacak! Son 3 aydır ilk kez kamuoyu önünde konuşma yapmış olacak" ifadesini kullandı.