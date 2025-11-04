MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin 29 Ekim resepsiyonuna katılmaması 'çatlak' iddialarını bir kez daha gündeme getirmişti.

Bahçeli grup toplantısında konuya ilişkin eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi:

"KİMİN KİMİNLE İŞ ÇEVİRECEĞİNİ GÖRMÜŞ, DÜŞÜNMÜŞ OLAMAZ MIYIZ?"

"29 Ekim tarihinde Anıtkabir’e niye gitmemişim, Külliye’deki Cumhuriyet resepsiyonunu neden protesto etmişim.

Yok Kıbrıs politikasında derin anlaşmazlık varmış, yok gözünün üstünde kaşın varmış, yok öyleymiş yok böyleymiş.

Geçiniz beyler geçiniz, iddia sahiplerinin hepsi çuvalladı, yine ters köşeye yattı, zahmet olmazsa sahte ve kaotik görüşlerinizi Cibali Karakolu’na gidip anlatın.

Galata Köprüsü’nü satarken yakayı ele veren Sülün Osman hayatta olsaydı bu kadarına da pes doğrusu diyerek tasını tarağını topladığı gibi terki diyar eylerdi.

29 Ekim’de Anıtkabir’e gitmemizin nedeni insani bir halden kaynaklanmış olamaz mı? O gün için özel bir durumla muhatap kalmamız ihtimal dışı mı?

Bundan dolayı belki de turnusol kağıdı gibi kimin kiminle iş çevireceğini, ne söyleyeceğini, kafasının içindeki spekülasyonların deşifresi için bir imtihan vesilesi, bir test vetiresi, bir öğrenme veçhesi olarak görmüş ve düşünmüş olamaz mıyız?"

Bahçeli ayrıca açıklamasının devamında 29 Ekim resepsiyonuna ilişkin, 'koşa koşa resepsiyona katılanlar' ve 'boy boy fotoğraf karesi servis edenler' ifadelerini kullanırken şunları söyledi:

"ANITKABİR'E GİTMEYİP KOŞA KOŞA RESEPSİYONA KATILANLAR..."

"Anıtkabir’e haydi gidemedik, peki resepsiyona katılınca bu defa da Anıtkabir’i protesto etmiş gibi takdim edilmeyecek miydik?

Anıtkabir’deki törene gitmeyince resepsiyona katılmak ne kadar doğru, dengeli ve isabetli bir davranış olarak değerlendirilirdi?

Peki Anıtkabir’e gitmeyip de koşa koşa resepsiyona katılanları, boy boy fotoğraf karesi servis edenleri görmemek ayıplı ve alçalmış bir çifte standart değil midir?

Ben az söyledim, tezvirata ve tefrikaya yatırım yapan güruh çok anlasın, eğer anlayabilirse, eğer takatleri yeterse.

Tilkiye sormuşlar, seni tavuk çiftliğine müdür yapalım mı?

“Güleceğimi tutamıyorum, maaş falan da istemem, gönüllü çalışırım” diye cevap vermiş.

Malum ve mahut çevrelerin 29 Ekim’deki tablodan mütevellit zannederim güleceklerini tutamadıkları da aşikârdır."

NE OLMUŞTU?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetine rağmen, Cumhuriyet Resepsiyonu’na CHP, MHP ve İYİ Parti katılmadı. CHP lideri Özgür Özel ve İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu Anıtkabir'e gitse de Erdoğan ile diyalog kurmadı. MHP lideri Devlet Bahçeli Anıtkabir’e gitmedi ancak Erdoğan’a 29 Ekim hediyesi gönderdi. DEM Parti ise resepsiyona davet edilmedi. AKP’den ayrıldıktan sonra ilk kez Beştepe’ye giden Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu resepsiyonun sürpriz konukları oldu. Parti Eş Genel Başkanlarına resepsiyon için davet gitmedi. DEM Parti, Anıtkabir’deki törende de bulunmadı. TBMM Başkanvekili olması nedeniyle DEM Parti’li Pervin Buldan resepsiyona davet edildi ancak programını gerekçe göstererek katılmadı. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da resepsiyondaydı. Resepsiyonda ayrıca TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, eski Başbakanlar Tansu Çiller ve Binali Yıldırım ile 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olup ikinci turda Erdoğan’ı destekleyen Sinan Oğan da yer aldı. Saray'daki resepsiyona ayrıca TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de katıldı.