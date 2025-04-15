MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şubat ayının başında geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatından sonra 4 Nisan tarihine kadar görüntü vermemişti.
Alparslan Türkeş'i 28. ölüm yıldönümü kabrine yaptığı ziyarette 66 gün sonra görüntü veren Bahçeli, mesaisine başlamıştı.
MHP lideri Bahçeli'nin her hafta salı günü düzenlenen grup toplantısını düzenlemeyeceği ortaya çıktı.
Anadolu Ajansı'nın gündem takviminde MHP'nin grup toplantısı yer almadı.
Bugün saat 12:45'te DEM Parti'nin, 13:30'da ise CHP grup toplantısı düzenleyecek.