MHP lideri Devlet Bahçeli’nin hibe ettiği arsa üzerine inşa edilen Hacıbektaş Horasan Erenleri Dergâhı Cemevi Külliyesi, dün düzenlenen törenle açıldı. Açılışa siyasilerden sanatçılara, vatandaşlardan kanaat önderlerine kadar yüzlerce kişi katıldı.

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesi Bala Mahallesi Dedebağ mevkisinde yaklaşık 6 dönümlük alan üzerinde yükselen külliye, iki yıllık çalışmanın ardından tamamlandı.

MHP lideri Bahçeli’nin ‘siyasi gölge düşer’ diyerek katılmadığı açılışta Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de bir konuşma yaptı.

‘SİYASİ GÖLGE DÜŞER’

Açılış töreninde konuşan Cem Vakfı Başkanı Ahmet Rasim Tükeç, Bahçeli’ye teşekkür ederek, “Cemevlerinin ibadethane statüsünde değerlendirilmesi konusunda olumlu görüş beyan etti. Yapım sürecine ciddi katkılar sundu” ifadelerini kullandı.

Cemevinde, 12 imamı simgeleyen 12 köşeli kubbe ile ‘4 kapı 40 makam’ felsefesine uygun olarak 40 sütun var.

Hacıbektaş Horasan Erenleri Dergâhı Cemevi, yalnızca bir ibadet mekânı değil; aynı zamanda kültürel bir mirasın, birlik ve beraberliğin sembolü olarak Türkiye’nin ortak değerlerinden biri olmayı hedefliyor. Külliye, 12 ay boyunca hizmet verecek. İlk etabı tamamlanan yapıda, ikin ci etap kapsamında iç dizayn ve çevre düzenleme çalışmalarının da önümüz deki iki ay içinde tamamlanması planlanıyor.