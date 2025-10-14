MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti'nin açıklamalarına ve TBMM'deki Apo sloganlarına sert çıktı. Bahçeli, "Herkesi ve özellikle muhatapları sorumlu bir dil kullanmaya davet ediyorum. Şehitlerimize gencecik cesetler demek doğru değildir. Şehitler ceset değildir. Onlar bizim kahramanımız. TBMM'de taşkın sloganlara asla gerek yoktur. Terörsüz Türkiye hedefinin sekteye uğramamasına dikkat etmeliyiz. Sorumsuz üsluptan uzak durmalıyız." dedi.

Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, "Türk siyaset hayatının üç temel sorun alanı vardır. Bunların ağırlık merkezi de insani zaaf ve zayıflıklardır. Bunlardan birincisi kibirli narsistler, işgüzar gevezeler, bencil muhterislerdir.Savaş yerine barış, kutuplaşma yerine kucaklaşma, sürtüşme yerine diyalog, çifte standart yerine adalet her sorunun kördüğümünü çözecek tariftir. Etnik ve mezhebi kamplaşmanın ateş hattına düşürülmek amacıyla on yıldır karanlık senaryolara maruz kalan Türk milletinin feraha eriştirmek asli görevimiz." ifadesini kullandı.

Bahçeli şunları kaydetti:

Sanal ve sahte içerikten mülhem olan Türk-Kürt ayrışmasını tetikleyen iç ve dış düşman cephesidir. İnanan, inanmayan, laik, antilaik ikilemini tırmandıran yine aynı odaklardır.

Alevi-Sünni bloklaşmasını sürekli tahkim etmeye kalkışan Türk ve İslam muhaliflerinin kara kampanyasıdır.

İşin özünde hepimiz Müslüman değil miyiz? Hepimiz Türk milletinin onurlu ve şerefli mensupları değil miyiz? Aramıza duvar örmek için etnik ve mezhebi ayrılıklar kimi mihraklar tarafından silah gibi kullanılmadı mı? Yetmedi mi çektiğimiz çile ve eziyetler?

BAHÇELİ'DEN ALEVİ AÇILIMI

Hem Aleviyiz hem Sünni, hepsinden evveli de Müslüman Türk milletiyiz. Bu düşüncelerimiz Alevi inancına mensup kardeşlerimizin beklentilerini seslendirmeye mani değildir.

Alevi-İslam inancına mensup kardeşlerimiz bizim canımızdır. Onların her sorunu bizim sorunumuz. Cami ne kadar bizimse cemevi de bizimdir. Cemevinin ibadethane olması yolunda engelleri kaldıracak irade cesaretini sergilemek gereklidir.

Eğer soykırımcı siyonist barbarlık Allah sizi bildiği gibi yapsın. Asıl mesele ateşkes anlaşmasının sahada uygulanması, tarafların taahhütlerine sadık kalmasıdır. Soykırımcılar hesap verecektir.

CHP Genel Başkanı geçen hafta bize parmak sallayarak konuştu. Öfkeden deliye dönmüş gibiydi. Kendisine sakinlik ve soğukkanlılığı temenni ediyorum. Kalabalıkta yapılan sahte kabadayılığın tenhada özrü kabul edilemez.

Bu muhalefet patırtısının yurt dışında ziyaret ettiği her ülkede şikayet etmesi iş birlikçi bir siyasetçinin hezeyanıdır.

Kardeş ve huzur içinde yaşayalım. Kimin ne meselesi, ne diyeceği varsa oturup konuşalım. Ortak akılla hizmet edelim. Ülkemizi yabancılara şikayet etmek şerefli bir tavır değildir. Haklı ve ahlaklı olanlar mutlaka kazanacaktır.

CHP'nin başındaki zat histeri krizine tutulmuştur.

Bu yılki Nobel Barış Ödülü Venezuelalı gözde bir muhalefet liderine verildi. Bu hanımefendi Amerika Birleşik Devletleri'ni ülkesine müdahale etmesini isteyecek kadar zıvanadan çıktı. Siyonizmin hayranları arasında yerini aldı. İsrail'in bile ülkesine askeri müdahale etmesini talep etti, bildiğiniz gibi ödülü de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na ithaf etti.

Cezaevinde bulunan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da 'Venezuela'da demokrasi ve özgürlük mücadelesi verenlerin başarısı' diyerek, bu bahsettiğim şahsı, aldığı Nobel Barış Ödülü’nden dolayı kutladı. İşte CHP budur.

DEM PARTİ'YE SERT TEPKİ

Komisyon istişarelerin sonuna yaklaşmaktadır. Mazisi 41 yılı bulan bölücü terör sorununun bir günde çözümünü elbette beklemiyoruz.

Herkesi ve özellikle muhatapları sorumlu bir dil kullanmaya davet ediyorum. Şehitlerimizi gencecik cesetler demek doğru değildir. Şehitler ceset değildir. Onlar bizim kahramanımız.

TBMM'de taşkın sloganlara asla gerek yoktur. Terörsüz Türkiye hedefinin sekteye uğramamasına dikkat etmeliyiz. Sorumsuz üsluptan uzak durmalıyız.

27 Şubat İmralı açıklaması dışında hiçbir söz, tez, teklif ve değerlendirmenin bize göre hükmü yoktur. Kurucu Önder'in 27 Şubat açıklaması bize göre esastır. O esas üzerinde yürüyen her insan akıllı insan demektir.

Bu yasama yılında sosyal ve ekonomik reformların çıta yükselteceğine inanıyorum.

Milletimizin aşına aş, işine iş, refahına refah eklemek hepimizin görevidir.

Bu çerçevede haklı istek ve ihtiyaçları da mutlaka karşılamakla mesulüz.

"ASKERİ HASTANELERİN KAPATILMASI HATAYDI"

Bunlardan birisi de askeri hastanelerin tekrar hizmete alınmasıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak diyoruz askeri hastanelerin kapatılması hataydı, açılması sevap olacaktır. Hastanelerin tekrar devreye girmesini bekliyor, bu hususta elimizden gelen çabayı göstereceğimizi ifade ediyorum.