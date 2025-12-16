DÜN: HDP haşerattır/ İmralı canisi/ DEM’lenmiş CHP/ Bölücülük yuvası

BUGÜN: Altına imza atarım/İmralı’ya ben giderim/Öcalan Meclis’e gelsin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de siyaset ve söylemlerindeki büyük değişimi ‘Nereden nereye” dedirtiyor. Seçim öncesi kürsüden ip atıp PKK elebaşı Öcalan’ın idamını, DEM Parti’nin de kapatılmasını isteyen Bahçeli Apo’yu Meclis’e davet ediyor, “Kimse gitmezse İmralı’ya ben giderim” diyerek açıklamalar yapıyor. Bahçeli 1 Temmuz 2007’de Erzurum’da Erdoğan’a yüklenip “Öcalan’ı asacak ipin mi yok. Al sana ip veriyorum, al da as” diyerek kürsüden meydana ip atmıştı. Devlet Bahçeli 1,5 yıl önce terörist faaliyetlerin odağı olduğu gerekçesiyle HDP ve DEM’in kapatılmasını, Öcalan’ın idam edilip, Kandil’in de yok edilmesini istiyordu.

HAŞERAT, MELUN SİLAH

CHP’yi PKK ve DEM ile işbirliği yapıp ‘’DEM’lenmekle’’ suçluyordu. DEM Partililer için “Haşeratlar. TBMM’de terörist istemiyoruz. HDP’yi Türk siyaset ve demokrasi hayatında bir saniye bile görmeye tahammül edemiyoruz HDP bölücülük yuvası, fitne tezgahı, melun bir silahtır, kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır” diyordu.

KÜRSÜYE İP ATMIŞTI!

Bahçeli Öcalan’ın idamı için kürsüden ip atarken şimdi Meclis’e davet ediyor, “Alırım yanıma 3 arkadaşımı İmralı’ya giderim’’ açıklaması yapıyor. Partisinin Genel Başkan yardımcısını İmralı’ya gönderiyor, DEM’lilerin açıklamalarının altına imza atacağını açıklıyor.