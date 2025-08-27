Malazgirt Zaferi’nin 954. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat’ta bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Partili Malazgirt Belediye Başkanı Ahmet Kenan Türker ile yan yana oturup sohbet etti. Görüşme sırasında Türker, Bahçeli ile barış ve iş birliği konularını konuştuğunu belirtti.

Türker, sohbete ilişkin yaptığı açıklamada, “Sayın Bahçeli ile sadece barışı konuştuk, bizler de katkı sunacağımızı söyledik" dedi. Ev sahibi olarak Devlet Bahçeli'yi karışlamak istediklerini kaydeden Türker, "Bizler kendisini karşıladık, bundan çok memnun oldu. Beni yanına oturttu bizleri onurlandırdı" dedi.

BAHÇELİ'DEN ANKARA'YA DAVET

Görüşmenin en dikkat çekici çıktılarından biri de Türker'in Ankara'ya davet edilmesi oldu. Türker, "Program bitmeden Sayın Bahçeli beni Ankara'ya davet etti. Sayın Cumhurbaşkanımız da aynı şekilde Ankara'ya gitmemizi istedi. Göstermiş olduğumuz misafirperverlikten dolayı bizi ağırlamak istediklerini söylediler. Önümüzdeki günlerde müsait bir zamanda kendilerini ziyaret edeceğimi söyledim" ifadelerini kullandı.