Adalet Bakanlığı'nın, AİHM'in Selahattin Demirtaş’ın tutukluğu hakkında verdiği ikinci ihlal ve tahliye kararına itiraz etmesi üzerine, AİHM'den yeni bir karar geldi. AİHM yapılan bu itirazı da reddederken; MHP lideri Devlet Bahçeli'den sürpriz bir çıkış geldi.

Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından Meclis koridorunda gazetecilere konuştu.

Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında gelen AİHM sorusuna yanıt veren Bahçeli, "Sayın Demirtaş, hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" dedi.

BAHÇELİ'NİN DEMİRTAŞ SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Bahçeli'nin açıklamasının ardından sosyal medyada Selahattin Demirtaş hakkındaki açıklamaları gündeme geldi.

MHP'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımlarda Bahçeli'nin daha önce Demirtaş için çok sert ifadeler kullandığı, CHP'yi de Demirtaş'a destek olmakla suçladığı görüldü.

İşte o paylaşımlardan bazıları: