MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamalarla bir kez daha gündem yarattı. Daha önce terörsüz Türkiye hedefiyle dikkat çeken Bahçeli, bu kez sosyal medya platformlarına yönelik eleştirileriyle öne çıktı.

“Kökü Kazınmalı”

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Bahçeli, sosyal medyanın toplum üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal medyanın kökü kazınmalı. Hem aile yapımız hem toplumsal barışımız hem de dayanışmamız ve yeni neslimizin sağlıklı yetişmesi açısından dikkatli olunması gerekiyor. Bana kalsa yarım saatin içinde sosyal medyanın hepsini kapatırım.”