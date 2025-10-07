MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terör örgütü PKK için ikinci açılım geldi. Bahçeli, "Suça karışmamış, silahlı eylemde bulunmamış kim varsa gelip ailesine kavuşmalı. Siyaset yapılacaksa silahların tamamı yakılmalı." çağrısını yaptı. Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye' komisyonu üyesi milletvekillerinin İmralı'ya giderek yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmesi önerisinde bulundu.

ÇOK KONUŞULAN FOTOĞRAF İÇİN İLK AÇIKLAMA

Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, "Yeni yasama yılının açılış oturumunda sudan bahaneleri öne sürerek katılmayan, sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasına tahammülsüzlüğün yanında, aziz milletimizin iradesine saygısızlıkta üst faza geçen CHP gene baltayı taşa vurmuştur." ifadesini kullandı.

Bahçeli'nin konuşmasından başlıklar şöyle:

TBMM demokrasinin can damarıdır. TBMM, boykot ve protestolara sahip olacak, ucuz ayak oyunlarına alet edilecek bir yer değildir.

CHP'Yİ HEDEF ALDI

1 Ekim 2025 tarihinde Meclis'in açılışı özel oturumunun hemen ardından TBMM Başkanı'nın davetine icabet eden parti genel başkanlarının yan yana oturmaları cepheleşmeden muzdarip milletimizi gerçekten umutlandırmıştır.

Özgür Bey'in malum o fotoğraf karesiyle ilgili söz ve temelsiz eleştirileri içten içe derinleşen kıskançlığın alegorik şifresidir. O fotoğraf Türkiye'nin fotoğrafıdır.

CHP'nin içine girdiği korku tünelinin, çırpındıkça battığı yolsuzluğun elbette siyasi sonuçları olacaktır. Özgür Özel'in partisinin ve şahsının ne kadar meşru çizgide durduğuna bakması gerekir.

BM'de Dünya Türkiye'yi konuşmuşken CHP freni boşa almış şarambole yuvarlanmıştı. Bu CHP'den hiçbir halt olmaz olamaz. Mahkeme kapılarına yüz sürmeleri kendi iç meseleleridir. Mahkeme kararları, YSK çıkışları, karşılıklı çıkışlar bölünme eşiğindeki CHP'yi gün yüzüne çıkarmaktadır. Tüm taraflar CHP'lidir. CHP'de kılıçlar çekilmiştir.

İDDİANAME ÇAĞRISINI YİNELEDİ

CHP'den belediyelerde dönen gayri meşru ilişkilerin hesabını vermesi şarttır. Türk yargısına güvenimiz tamdır. İddianameler bir an önce tamamlanmalı. Adil yargılamanın sürecinin derhal başlaması da samimi dileğimizdir.

Filisin devleti kabul edilmeli, BM'ye tam üye yapılmalıdır. Sumud filosundakilerin Türkiye'ye getirilmesi bir başarıdır ve emeği olanlar tebrik edilmelidir. BM genel kurulunda Filistin'i tanıyan ülkelere teşekkür ediyorum. Hamas terör örgütü değildir, teröre başvuran asıl haydut İsrail'dir. Hamas bir direniş örgütüdür. Plana Hamas'ın yeşil ışık yakması memnuniyet verici ama süreç zorlu ve tuzaklarla dolu. Savaşın sonlanması ve Hamas'ın kapı aralaması için adres Mısır'dır. Trump Netanyahu ile görüşmeden önce Türkiye ve diğer ülkeler ile toplantı düzenledi. Bu toplantıda Gazze planında değişiklikler yapıldığı açıklanmıştır. Gazze zincirlerinden kurtarılmalıdır. Önerdiğimiz bölge ülkelerinin teşebbüsü ile kurulacak Kudüs paktı anlam kazanacaktır. Bir an önce ateşkes ilen edilmeli ve Siyonist barbarlık işgal ettiği yerlerden çekilmelidir. BM genel kurulunda İspanya başbakanı tarih sessiz kalanları yargılayacaktır demişti ve haklıydı. Ne yazıktır ki 57 İslam ülkelerinden biri de bu kararlı duruşu sergileyememiştir. Akan kan durmalı. iki devletli çözümden başka yol kalmamıştır. 1967 sınırlarında Filistin devleti kabul edilmeli ve BM'ye de katılmalıdır.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye sürecinin yeni bir diriliş momenti olacağına inanıyoruz. Ön yargıların düğümlerini çözmek istiyoruz. Milletimiz terörsüz Türkiye'nin arkasındadır.

"TÜRKİYE KUTLU DOĞUM ARİFESİNDE, SANCILARI OLABİLİR"

Türkiye kutlu doğum arifesindedir. Rahatsız olan varsa bir karanlık içindedir.

Bu doğumun sancıları olabilir, yanlış anlamalar olabilir, bazen sinirler de gerilebilir. Hatta temaslar zayıflayarak mesafeler açılabilir. Sabır, sebat ve soğukkanlılıkla, vatan ve millet sevgisinde buluşmamız, aydınlık geleceğe yürüme kararlılığımız her sorunla başa çıkmaya kafidir. Yeter ki samimiyet ve dürüstlük rotasından ayrılmayalım. Dağılmamızı ve bölünmemizi kurgulayan koalisyona kardeşçe göğüs gerelim.

Komisyon faal haldedir, toplumun her kesimi ile istişarelerini sürdürmektedir. 13 toplantı yapılmıştır. İhtiyaç duyulan siyasi ve hukuki düzenlemelerin yapılabilmesi için geniş ve gerçekçi mutabakat ve müzakere zemini oluşmalı.

"SUÇA KARIŞMAMIŞLAR AİLESİNE KAVUŞMALI"

Suça karışmamış silahlı eylemde bulunmamış kim varsa gelip ailesine kavuşmalı. Siyaset yapılacaksa silahların tamamı yakılmalı.

"İMRALI SDG'YE YENİ ÇAĞRIDA BULUNSUN"

PKK'nın kurucu önderliği SDG ve YPG'ye direk aynı mahiyette çağrıda bulunarak 10 Mart mutabakatına uyulmasını istemeli.

"KOMİSYON İMRALI'YA GİTMELİ"

Gerekirse komisyonda görev yapan milletvekillerinden bir grup İmralı'ya giderek yüz yüze görüşme sağlamalı. Mesajlar ilk ağızdan alınmalı ve kamuoyu ile paylaşılmalı. Bunda çekinecek bir husus görmüyorum.

Bölücülük damarını söküp atacağız. Şehit ailelerimiz kaygılanmasın, gazilerimiz korkuya kapılmasın. Pazarlık sürecinde değiliz.