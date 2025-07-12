Terör örgütü PKK'lı bir grup teröristin dün silahlarını yakmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin telefon diplomasisi de sürüyor. Bahçeli İmralı heyetinden Ahmet Türk ve Pervin Buldan'ın yanında Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı da aradı.

Serbestiyet'in ulaştığı bilgilere göre MHP lideri Bahçeli'nin Demirtaş'a iletilmek üzere, ""Bu sonucun ortaya çıkmasında katkıları çok değerli ve etkili oldu, bu vesileyle teşekkürlerimi, selam ve saygılarımı kendisine iletirseniz sevinirim." dediği kaydedildi.

Demirtaş'ın da Bahçeli'ye el yazısıyla bir not gönderdiği belirtildi.