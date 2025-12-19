Gazeteci Özlem Gürses, dün akşam Ana Haber’de Özgür Cebe’nin sorularını yanıtladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi SÖZCÜ TV’ye davet ettiğini belirten Gürses, Bahçeli'nin kendisine olumlu cevap verdiğini söyledi.

- Kendisini SÖZCÜ Televizyonu’na davet ettim. Dedim ki ‘Biz bütün siyasi parti başkanları burada ağırlıyoruz. Gelirseniz çok iyi olur. Türkiye’nin medyada bir normalleşmeye ihtiyacı var. Belki bu bir başlangıç olur.'

- Sayın Bahçeli 'de 'Tabi neden olmasın' dedi.

- Benzer şekilde yazılı olarak da bir röportaj talebinde bulundum.

10 farklı parti başkanını SÖZCÜ TV’de ağırladığını vurgulayan Gürses, geçmişte de AKP ve MHP için açık çağrıda bulunduğunu ve bu talebini bir kez daha Sayın Bahçeli’ye ilettiğini söyledi.

Gürses, Bahçeli’nin bu teklifi değerlendireceğini, düşüneceğini ve bir yanıt vereceğini de sözlerine ekledi.