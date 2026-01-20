MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından başlıklar şöyle oldu:

MHP olarak bir hafta arayla iki toplantı gerçekleştirdik. Ülkemizi her yerden etkileyen iç ve dış gelişmeleri, dünyayı kasıp kavuran siyasi stratejik mücadeleleri, risk ve tehditleri kapsamlı olarak ele aldık. Bilhassa Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri çerçevesinde bir yandan atılan kararlı adımları, diğer yandan bozucu tesirleri, bozguncu telkinleri yorumladık. Husumet senaryolarını dikkatle yorumladık. Temkinli ve tedbirli siyasi duruşumuzu teyit ettik. Barış ve refahla çatısı örülmüş bir Türkiye'yi Cumhur İttifakı'nın ortak aklı yapısıyla hayata geçirmenin sonsuz amaç ve azmindedir. Bu soylu amaç ve azim ucuz hesaplara kurban verilmeyecek kadar hayatidir. Kökümüzden kopmadan, milli kimliğimizden ayrılmadan saflarımızı sımsıkı tutarak devamlı ilerleyeceğiz. Vakti geldiğinde güneşi doğduğu yerden karşılaşacağız. Biz çıkarlarımızın değil ülkülerimizin peşindeyiz, istiklalimizin derdindeyiz. Yalanın değil hakikatin izindeyiz. Halkın yanındayız, helalin safındayız. Hain emellerin karşısındayız. Hak edene atılacak taş cebimizde.

"SON GELİŞMELER MÜSPET"

SDG-YPG yuvalandığı sahalardan söküldü. SDG Fırat'ın batısında sürüp çıkarılmıştır. Son gelişmeler Türkiye adına müspet ve kayda değer.

"SDG'NİN İMRALI ÇAĞRISINA MUHALİF HAREKET ETTİĞİ AÇIKTIR"

Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine suikast üstüne suikast düzenleyen SDG ve YPG'nin 27 Şubat İmralı çağrısına muhalif hareket ettiği açıktır. Gerçekten de Suriye'de tezahür eden SDG/YPG provokasyonlarını, 27 Şubat barış ve demokratik toplum sürecini baltalama girişimi olarak gören ve gösteren bizzat PKK'nın kurucu önderliğidir.

"SDG- YPG TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"

SDG ve YGP yuvalandığı sahalardan sökülmüş, nihayet Fırat'ın batısından çıkarılmıştır. 10 Mart'a direnç gösteren, masayı ve müzakere ortamını sabote eden SDG süpürme harekatı ile bulunduğu alanlardan def edilmiştir. SDG'nin, İmralı'nın 27 Şubat çağrısına muhalif hareket ettiği açıktır. Suriye'deki SDG provokasyonunu barış sürecini baltalama girişimi olarak gösteren bizzat PKK'nın kurucu önderliğidir. Suriye'de Arap aşiretlerinin Kürtlerin Türklerin bir ve beraber yaşama dışında arzuları yoktur. Kürt kardeşlerimiz başka, SDG YPG başkadır. SDG terör örgütüdür ve Kürtler hakkında söz beyan etmesi hayal ürünüdür.

"ALTTAN ALMAYACAĞIZ"

Kürt kardeşlerimiz başka, SDG YPG başkadır. SDG terör örgütüdür ve Kürtler hakkında söz beyan etmesi hayal ürünüdür. MHP olarak yeni Suriye'de kapsayıcı, kucaklayıcı, uzlaşmacı tüm etnik ve dini unsurları Suriye geleceğinde buluşturan demokratik, temsil adaletine, seçimlere dayalı bir anlayış ile anayasa yapılmasını önermiştik. Şara'nın yayınladığı kararname düşüncelerimize uygun içeriktedir. İsabetli, anlamlı, doğru zamanda atılmış bir adımdır. Suriye Cumhuriyeti'ndeki vatandaşların eşit haklara sahip olması çok mühimdir. Suriye'de hiçbir etnik grup dışarda bırakılmamalı, mağdur edilmemeli, yok sayılmamalıdır. Ne yurt içinde ne yurt dışında teröristlere tahammül etmeyecek alttan almayacağız.

Bir kez daha ve özetle ifade edecek olursam Milliyetçi Hareket Partisi olarak Yeni Suriye'de kapsayıcı, kucaklayıcı, uzlaşmacı tüm etnik ve dini unsurları Suriye'nin ortak geleceğinde buluşturan, Suriye vatandaşlığında bütünleştiren, demokratik, istikrarlı, temsil adaletine ve serbest seçimlere dayalı temel hak ve hürriyetlerin korunmasını esas alan bir anlayışla anayasa yapılmasını önermiştik.

"FEDERASYON, ÖZERKLİK TARTIŞMALAR GÜNDEME GETİRİLMEMELİ"

Bize göre mezkur kararname isabetli, anlamlı, Suriye'de birlik ve bütünlüğü tahkim etme yönünde doğru zamanda atılmış önemli bir adımdır. Tekraren vurgulamak isterim ki Suriye'nin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü esasına dayalı üniter bir yapının tesis edilmesi, Konfederasyon, Federasyon, Özerklik gibi eski çatışma hatlarını ve terörist faaliyetlerini yeniden canlandırabilecek tartışmalar gündeme getirilmemelidir.

Suriye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkesin eşit hak ve özgürlük yükümlülüklere sahip olması, etnik ya da dini farklılıkların devlet nezdinde hiçbir önem arz etmemesi çok mühimdir.

"TEKLİFİMİZİN ARKASINDA EMEKLİLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Birileri gibi işkembeden sallayamayız. Göründüğümüz gibi olduğumuz gibiyiz. Tarihin yanlış tarafında duran CHP'ye de hiç benzemez buna dahi tevessül etmeyiz. CHP'nin işi gücü istismardır. Türk İslam alemine nasıl baktığı bizim nazarımızda bellidir. Fırsatçılık CHP'nin geçim kapısıdır. Emekli kardeşlerimizin sefalet ücreti değil, en azından insanca yaşayabilecekleri bir seviyeye taşınmasını gündeme getirmiştim. Ama, fakat demeden tekrar ediyorum. Sözlerimin sonuna kadar arkasında ve emeklilerimizin yanındayız. Ne söylemişsek onu yapar, ne yapsak onu anlatır ve sahipleniriz.

"CUMHUR İTTİFAKI ORTAĞIYIZ İKTİFAR ORTAĞI DEĞİLİZ"

MHP, Cumhur İttifakı ortağıdır ancak iktidar ortağı değildir! İttifak ortağı olarak da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin iyi niyetle Türkiye'nin kalkınmasına, milletimizin huzur ve refahı için bütçe imkanları doğrultusunda aldığı kararlara destek olmak siyasi ahlakımızın gereğidir.

Zafer, akıl eden, iman eden; 'kim var' diye sorulduğunda sağına soluna bakmadan ben varım diyenlerin harcıdır. Cumhur İttifakı işte bu harcın ve liyakatin burcudur. Biz çıkarlarımızın değil ülkülerimizin peşindeyiz. İhanetin, hainlerin karşısındayız. Biz milletimizin hizmetkarıyız. MHP'nin siyaseti, Türk tarihinin zamanlar üstü mesajıdır. Bize göre siyaset bir meziyet mecburiyet, mensubiyet olmanın yanı sıra insana hizmetin hassasiyet ile göstermenin cümlesidir.

Ekonomik ve sosyal meselelere kafa yoruyoruz. Özel'in bizi diline dolaması kendisini yine boşa düşürmüştür. Sizin taktiklerinize pabuç bırakmayız.

ATLAS ÇAĞLAYAN MESAJI

Güngören'de 15 yaşındaki bir çocuk tarafından öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan hakkında konuşan Bahçeli, şunları söyledi:

Yan baktın bahanesiyle 15 yaşındaki bir katil tarafından sokak ortasında katledildi. Ahmet Minguzzi cinayeti adeta tekerrür etti. Suça karışmış ve ya suç işlemiş çocuklar için ne gerekiyorsa yapmalıyız."