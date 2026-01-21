MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında “Biz Cumhur İttifakı ortağıyız ancak iktidar ortağı değiliz. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin ülkenin kalkınmasında aldığı kararlara destek olmak siyasi ahlakımızın gereğidir” dedi.

Bahçeli, Suriye’de SDG ile Şam yönetimi arasındaki çatışmalar hakkında da “Şam’ın güvenliği Ankara’nın güvenliğidir, Fırat’ın doğusu da terörden temizlenmelidir. Suriye halkının saadet, selamet ve birliği; Türk milletiyle bir ve aynıdır” dedi ve özetle şunları söyledi:

EMEKLİ AYLIĞI: Emekli aylığı için sefalet ücreti ifadesinin arkasında, emeklilerin yanındayız. Sayın Özel emeklilerimiz üzerinde fitne peşine düşmüştür. Sizin önergenize destek olmayız, ayak oyunlarınıza kanmayız.

ATLAS CİNAYETİ: Atlas evladımız 15 yaşındaki bir katil tarafından katledildi. Ahmet Minguzzi cinayeti tekrar etti. Ailesine baş sağlığı diliyorum. Suça karışmış çocuklara karşı nere gerekiyorsa yapmalıyız.