MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Günümüzün Sinan'ı Murat Kurum Bey Çevre Bakanımızdır." açıklamasını yaptı.

Bahçeli, "Hatay küllerinden yeniden doğmuştur... Fitne ataklarına ve karanlık kampanyaya rağmen devlet ile millet arasına iç ve dış mihrak girememiştir. Felaketleri geçim kapısı haline getirmek için el ovuşturanlar, kaybetmiştir." dedi.

Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

Acılarımızın ve anılarımızın üzerinde istismar şantiyesi kurmak için devreye girenler, hayal kırıklığına uğramışlardır. Doğru olmak üzerine dedikodu yapmanın peşine düşenler milletin değil zilletin tarafında olduklarını gizleyememişlerdir. Devleti zorda bırakma oyunları tutmamıştır.

Kalbi milleti için atanlar, geceyi gündüze katarak çalışanlar, gayret edenler hem kulun hem de Allah'ın ihsanına layık olanlardır. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanımız Murat Kurum'a tüm bakan ve bürokratlarımıza, işçilerimize asrın inşasında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Günümüzün Sinan'ı Murat Kurum Bey Çevre Bakanımızdır.