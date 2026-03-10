MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin haftalık grup toplantısında İBB duruşmalarının canlı yayınlanması teklifini yineledi.

Konuşmasında "İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın adalete müzahir kılınarak kararın daha fazla uzamasına fırsat verilmeden en makul sürede sonuçlandırılıp ülke gündeminden çıkarılması muhakkak surette temin edilmelidir" ifadesini kullanan Bahçeli şöyle devam etti:

"Biz duruşmalar televizyonlardan canlı yayınlansın derken haksız mıydık? Milletimizin gözü önünde ak koyun, kara koyun tefrik edilsin. Her şey bilinsin, görülsün, birebir takip edilsin derken yanlış mı söylüyorduk? Geldiğimiz bu süreçte haklılığımız netleşmiştir.

Ayyuka çıkan siyasi içerikli hukuk ihlallerinin Türk yargısına kesif bir karşı duruş olduğu belgelenmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi hukuku hiçe saymıştır. Elbette bunun bedelini adalet ve hukuk namusu karşısında mutlaka ödeyecek kati sonuçlarına da öyle ya da böyle katlanacaktır."

ERDOĞAN YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

İBB Davası'nın canlı yayında verilmesi CHP'nin de talebi ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Temmuz 2025’te yaptığı açıklamada Bahçeli’nin bu çıkışına destek vererek, “Sayın Bahçeli böyle bir şey kullandıysa bana göre gayet güzel bir takdirdir. Hayırlı olur, inşallah diyelim.” ifadesini kullansa da henüz iktidar kanadı bu konuda harekete geçmiş değil.