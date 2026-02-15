MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. İzlediği dizi sonrası başrol oyuncusunu aradığını vurgulayan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı; "BAŞARILI YAYINCILIK, ÖRNEK SENARYO" "Bugün Now TV’de yayınlanan ‘Yeraltı’ dizisinin baş rol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu’nu aradım. Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryo halinde ekranlara taşınmasından duyduğum memnuniyetimi dile getirdim. Kabul etmeleri halinde kendilerine bir bozkurt tablosu hediye etmek istediğimi belirterek tüm ekibe başarılar dilerim."

