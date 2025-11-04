29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan Anıtkabir ziyaretine ve Beştepe'deki resepsiyona katılmamasının ardından 'Cumhur İttifakı'nda çatla yorumları geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin iddiaları yalanlamasının ardından da AKP cephesinden açıklama geldi.

Çelik, "Cumhur İttifakı’mız 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize ulaşmak için bir ve bütün olarak yoluna devam ediyor. Ülkemizin etrafındaki kaos senaryolarına karşı en güçlü ve stratejik cevabımız Cumhur İttifakı’nın siyasi iradesidir." dedi.

Çelik şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyetimizi koruyarak, demokrasimizi güçlendirerek ve iç bünyemizi sağlam tutarak geleceğe ilerliyoruz. “Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak” ilkemizi en yüksekte tutuyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli’nin kararlı ve dirayetli duruşu ile hedeflerimize ilerliyoruz. Aziz milletimizin duası ve desteği en büyük gücümüzdür.