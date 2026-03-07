Gazeteci Ahmet Yeşiltepe, tv100'de yaptığı açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Lübnan’ın Suriye’ye katılması için çalışma yürüttüğünü duyurdu.

Yeşiltepe şunları ifade etti:

"Sayın Bahçeli, Lübnan konusunda bir görüş, bir çalışma içerisinde, bir proje, daha doğrusu bir projeksiyon, öyle söyleyelim. Bir bakış açısı, bir açılım getiriyor. Aslında yani küresel konularda özellikle bölgemizle ilgili ortaya koyduğu görüşler gerçekten tartışılmaya değer, konuşulmaya değer.

Şimdi Lübnan failed State olarak yani başarısız bir ülke. Yani sürekli enflasyonla mücadele ediyor. İşte sürekli kendi kaynaklarını mümbit olan kaynaklarını kullanamıyor falan

Aslında bunun sebebi işte dışarıdan sürekli baş ta İsrail olmak üzere ki ağırlıklı olarak İsrail olmak üzere onun tahakkümü altında, işgali topraklarının işgal edildiği bir ülkeden söz ediyoruz.

Sürekli bir mağduriyet içerisinde ve Lübnan'ın abat edilmesi mümkün. Şimdi Lübnan uzun süreden bu yana diyor. Tabii Milliyetçi Hareket Partisi kaynakları istikrarsızlığa sürüklenmiş durumda.

Bu aşikar. Devlet otoritesi ortadan kaldırıldı ve Hizbullah bahane edilerek tabii İsrail'in bölgeye yönelik sürekli bir saldırısı var. Evet. Evet, bunların doğru tespitler olduğunu hepimiz biliyoruz. Lübnan halkı da yaşananlardan artık yorulmuş durumda.

Lübnan'ın Suriye ile yakın ilişkisi ve akrabalık bağları da dikkate alındığında. Tekrar ediyorum. Lübnan'ın Suriye ile olan yakın ilişkisi ve akrabalık bağları da.

Bu bu bu çerçevede yani önümüzdeki dönemde Lübnan'ın Lübnan'ın Suriye'ye bağlanması ve katılması yolunda bir konu gündeme gelebilecektir. İlginç. Bu yönde gerçekleşecek bir gündemde Lübnan tıpkı Suriye gibi istikrarlı ve huzurlu bir iklime kavuşabilecektir. Milliyetçi Hareket Partisi'nden evet aldığımız işte bilgiler Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin zaten bu yönde bir çalışmasının Genel Başkanı böyle bir çalışmasının olduğu belirtiliyor"

BENGÜ TÜRK DE DUYURDU

Yeşiltepe’nin bu açıklamalarını MHP’ye yakın medya organı Bengü Türk TV de haberleştirdi.

Bengü Türk TV, haberinde, "Orta Doğu’da artan gerilim sürerken Lübnan’ın geleceğine ilişkin dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Lübnan’ın Suriye ile birleşmesinin tartışılabileceği öne sürülürken, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin de bu yönde bir çalışma yürüttüğü öğrenildi" dedi.